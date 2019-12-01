Шпион для союзника Юрий Панченко, «Европейская правда»

1.12.2019, 14:42

Как громкий скандал ударит по позициям РФ на Балканах.

«Я только хотел спросить российского посла: почему? Я не вижу в этом логики», — так президент Сербии Александр Вучич был вынужден прокомментировать громкий скандал вокруг российского шпионского скандала в стране. Скандал возник после публикации анонимного видео, подписанного автором под ником Kdjuey Lskduf, на котором сотрудник главного разведывательного управления Генштаба России Георгий Клебан дает взятку «сербскому агенту — высокопоставленному чиновнику».

На видео зафиксирована вечерняя встреча (в соответствии с комментариями к видео — в Белграде), во время которой, русский разведчик дает пакет «сербскому агенту» и тот кладет его в автомобиль. Когда, после завершения встречи, «сербский агент» возвращается и раскрывает пакет, то находит там деньги.

Сербское агентство безопасности и разведки официально подтвердило подлинность этого видео. А теперь еще одна неожиданность: несмотря на быстрое подтверждение правдивости записи, слитой в интернет, в правящей сербской партии заявили, что это видео отсняла не сербская спецслужба, а… болгарская разведка.

А еще — было анонсировано рассекречивание деятельности иностранных разведчиков, действующих в Сербии.

«Братская» российская разведка

По словам Вучича, встреча, зафиксированная на видео, состоялось еще 24 декабря прошлого года, а сербский чиновник на тот момент уже был объектом слежки со стороны спецслужб из-за контактов с хорватской контрразведкой. Его имя официальный Белград не называет. Во время слежки спецслужбы зафиксировали его связь с Клебаном, а в придачу — получили доказательства деятельности других российских шпионов.

«Только с Клебаном было зафиксировано 10 контактов, у нас также имеется фото-, аудио- и видеофиксация того, как он отдавал деньги», — рассказал Вучич, добавив, что есть доказательства контактов также с другими представителями российских разведывательных служб. Вучич подчеркнул, что Клебан больше не пребывает на территории Сербии, однако ничего не стал комментировать относительно других шпионов.

Показательно, что громкий скандал начался накануне запланированного визита Вучича в Москву. На этом сделали акцент и в Кремле, преподнеся эти новости как провокацию против отношений Сербии и РФ. По словам представителя Путина Дмитрия Пескова, в РФ «прекрасно осознают, что определенные стороны хотели бы заранее сделать незаметным этот визит».

«Мы убеждены, что этим сторонам это не удастся, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией», — подчеркнул представитель Кремля.

Болгария как козел отпущения

Однако в Сербии намекнули, что за скандалом стоит… соседняя Болгария. Правда, такое громкое заявление сделал не сам Вучич, а его близкий соратник, однопартиец и председатель парламентского комитета по вопросам Косово Милован Дрецун.

Но его предположение получило немедленное опровержение со стороны вице-премьера и министра обороны Болгарии Красимира Каракачанова. «То, что Сербия имеет проблемы, которые стали достоянием общественности, не означает, что Болгария должна стать козлом отпущения, который будет отвлекать внимание от внутренних проблем в Сербии», — заявил он.

При этом болгарский МИД вызвал для объяснений посла Сербии. «Я надеюсь, что это личное мнение депутата, а не официальная позиция. Эти смешные обвинения никоим образом не соответствуют тому доброму духу, который существует в отношениях между двумя странами», — сказала глава болгарского МИД Екатерина Захариева.

Что это значит?

Важно, что «слив» произошел во время завершения Сербией политики многовекторности и начала окончательной переориентации на РФ. В частности, сейчас Белград подписал соглашение о зоне свободной торговли с Евразийским союзом. А в придачу — существенно активизировались и военные связи Белграда и Москвы.

И даже если у сербской власти не существовало иллюзий в отношении РФ, у нее была возможность сделать вид, что на самом деле отношения с Москвой остаются безоблачными. Теперь это под сомнением.

Премьер Ана Брнабич еще в начале скандала заявила, что находится в постоянном диалоге по этому вопросу с президентом, добавив, что «если (шпионаж) подтвердится, то это станет серьезной проблемой».

Прошло меньше суток — и эти данные подтвердил президент Вучич. Но ему все же пришлось смягчать острое заявление руководителя правительства, балансируя между потребностью сохранения лояльности Москве и своим имиджем сильного и независимого политика для внутренней аудитории.

Поэтому даже признав, что речь действительно идет о шпионаже со стороны РФ, добавил, что несмотря на это он не забывает все то, что Россия сделала для Сербии. «Мы не изменим нашу политику в отношении России, которую считаем братской и дружественной страной… но мы укрепим нашу собственную контрразведку», — заявил Вучич, одновременно напомнив, что Сербия стала единственной европейской страной, которая не ввела санкции против РФ.

После всего этого остается без ответа вопрос: кто же стоит за обнародованием сербского компромата?

Есть несколько версий, и ни в одной из них нет полной уверенности. Кремль вполне может быть прав насчет причастности Запада к появлению этого видео. Это предположение выглядит логичным, но оно — далеко не единственное.

Ведь так же вполне реальным является тот момент, что видео санкционировано слили сербские спецслужбы. К примеру, для того, чтобы иметь дополнительные козыри перед встречей Вучича и Путина.

Теперь Кремлю будет сложнее выдвигать Сербии новые стратегические требования. И немедленное подтверждение Белградом подлинности видео добавляет этой версии баллов.

И, наконец, есть также версия того, что это часть более широкой стратегии самой РФ.

Дело в том, что, несмотря на все более сильный пророссийский крен, Вучич все еще остается вполне подходящим партнером для Евросоюза. Несмотря на очень сильные пророссийские настроения в Сербии, Кремль наверняка хочет получить от нее еще большей лояльности.

Информационные скандалы могут ослабить позиции Вучича и привести к власти еще более откровенных единомышленников РФ и ее лидера. И тогда возможность маневра для Сербии окончательно исчезнет.

Какой из этих вариантов произошел на самом деле, можно будет предположить, лишь наблюдая за дальнейшим ходом событий.

Встреча Вучича и Путина вполне может дать ключ для ответа на этот вопрос.

Юрий Панченко, «Европейская правда»