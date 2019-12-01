В Израиле тысячи демонстрантов требуют отставки Нетаньяху 1.12.2019, 15:15

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Протестующие обвиняют премьер-министра в коррупции.

В Тель-Авиве несколько тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает nv.ua.

Протестующие держали флаги Израиля и плакаты, на которых называли Нетаньяху «коррумпированным».

Акция проходила под лозунгом «Подай в отставку, Израиль важнее».

По данным израильских СМИ, в акции протеста приняли участие около пяти тысяч демонстрантов.

21 ноября генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельбли выдвинул обвинения в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Против главы правительства расследуют три отдельные дела, связанные с мошенничеством, злоупотреблением доверием и взяточничеством.