Видеохит: Американцы попытались приготовить борщ и котлеты по-киевски 1.12.2019, 15:29

Что в итоге получилось?

Хоккейная команда «Коннектикут хаскис» из США решила порадовать своего нападающего Владислава Фирстова и защитника Яна Кузнецова славянской кухней, пишет meduza.io.

Для спортсменов приготовили (вернее, попытались приготовить) винегрет, борщ, котлеты по-киевски, гречневую кашу и сырники. «Котлеты по-киевски стали хитом, — радуется автор заметки в блоге команды. — Фирстов, Кузнецов и тренеры согласились, что это была лучшая часть обеда».

Судя по видео, так оно и было — результат хотя бы внешне напоминал котлеты по-киевски.

Борщ, например, оказался каким-то высушенным месивом.

С гречкой повара команды, кажется, тоже не справились. Но хоккеисты не жаловались.

«Борщ был довольно неплох. Правда, в нем должно быть немного больше жидкости», — тактично заметил после обеда Кузнецов и даже не засмеялся.