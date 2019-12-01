«Суд я проиграл, но в армию не призвали» 1 1.12.2019, 15:44

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Иллюстрационное фото

Как гомельчанин законно не пошел в армию.

За два месяца до 27-летия Андрея Клинтухова из Гомеля признали годным к воинской службе. Однако в результате молодого человека так и не призвали в Вооруженные силы, пишет сайт gomel.today. Что произошло?

Житель Гомеля Андрей Клинтухов закончил одно учебное заведение и поступил в лицей на повара. Однако прежняя отсрочка уже закончилась, и с сентября молодого человека начали вызывать в военкомат на призывную комиссию. Пикантность ситуации состояла в том, что до 27-летия Андрею Клинтухову оставалось меньше двух месяцев.

«Сроки у военкомата уже горели»

— Я прошел медицинскую комиссию, и пожаловался врачам на проблемы с сердцем — они проигнорировали мои жалобы, сославшись на прошлогоднее обследование. В результате я написал жалобу на имя военного комиссара и просил направить меня на дополнительное обследование. Медкомиссия признала меня годным к военной службе. При этом мне выдали направление на дополнительное медобследование и выписали повестку в армию на 24 сентября — должна была дополнительное обследование в кардиологический центр, где я пролежал две недели.

19 сентября я выписался и пришел в военкомат. Мне сказали, что никаких проблем с сердцем у меня не обнаружено, следовательно, я годен к службе. Однако в выписке из кардиоцентра написали, что мне нужно дополнительное обследование, которое не могут провести они: проверить щитовидку и желудок. В военкомате проигнорировали предписание кардиоцентра, поэтому я обжаловал решение медкомиссии в суд Железнодорожного района Гомеля — по месту моего жительства, а надо было подавать заявление в суд Советского района. 23 сентября я направил заявление в суд и пришел в военкомат с копией жалобы; мне дали временную отсрочку на период рассмотрения жалобы в суде. А 26 сентября я написал жалобу в Гомельский областной военкомат с просьбой отменить решение районного военкомата и отправить меня на допобследование.

1 октября из Железнодорожного суда пришло уведомление, что я должен обращаться в суд Советского района, что я и сделал. И только 16 октября суд Советского района постановил отправить меня на дополнительное обследование. Сроки у военкомата уже горели: 26 октября мне исполнялось 27 лет, призывной возраст истекал. Но меня отправили не в больницу, а на областную комиссию, которая признала меня годным к воинской службе.

23 октября состоялось второе заседание суда, который решил соблюсти все нормы закона и постановил, что я должен пройти дополнительное обследование. Я на собственные деньги прошел обследование. Следующее заседание суда состоялось 1 ноября; суд я проиграл, но в армию меня не забрали.

«Не молчите о проблемах со здоровьем»

— Большое спасибо правозащитникам, которые сопровождали мои отношения с военкоматом и судом. А призывникам советую не бояться и обжаловать решения военкомата, если есть основания, в суде. Если у призывника есть проблемы со здоровьем, то советую обращаться к врачам заранее, не дожидаясь медицинской комиссии в военкомате, которая может проигнорировать все жалобы, — посоветовал Андрей Клинтухов.