Как минчанка сбросила 16 килограммов и научилась есть 1 1.12.2019, 16:24

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Фото: Екатерина Вольская

Изменилось не только тело, но и сознание.

25-летняя Екатерина Вольская работает бухгалтером, за два года сбросила 16 кг и рассказывает tut.by о том, что лишний вес меняет не только тело, но и сознание.

«Я была такая красная, как светофор»

— Я бухгалтер. Нет, даже не начинайте напевать этот мегахит! Начав работать, я за один год набрала около 10 кг.

Никогда не была худенькой девочкой, но меня это не волновало (на самом деле волновало, но очень глубоко в душе). В зал я пошла не с целью похудеть, а, скорее, от любопытства: все ходят, а чем я хуже? Но когда начала худеть и увидела, как меняется тело, появился стимул работать еще больше. Оказалось, что я тоже могу быть красивой и худой.

Первое мое занятие было в январе 2018 года. Зал женский, естественно: я же стеснялась до чертиков. На тот момент мой вес близился к 74 кг (чтобы вы понимали, мой рост — 164 см). Чтобы не соскочить, купила абонемент и персональные тренировки сразу на месяц.

Через пять минут на эллипсоиде мне начало казаться, что я сейчас выплюну все свои внутренние органы. А какого я была цвета… Хотелось бы сравнить себя с помидоркой, но нет. Я была такая красная, как светофор! Еще преследовало чувство, что надо мной обязательно начнут смеяться: я толстая и вообще мало чего могу сделать. Тренировка длилась чуть меньше часа, а мне казалось, что еще чуть-чуть — и я умру.

Сейчас в зале я могу провести и три, и четыре часа. Сложно представить свою жизнь без тренировок: это мой наркотик, без которого тоже ломает.

«Порой хочется наесть родной жирок обратно»

Фото: Екатерина Вольская

О похудении обычно говорят в контексте изменения тела. Все выглядит неплохо: я такая вот взялась за себя и смогла, пахала в зале, ПП, все дела (сейчас я понимаю, что нет толстых людей, есть ленивые, но сегодня не об этом). Но я хочу рассказать о том, как тяжело принять новую себя. Да, ты становишься красивее, радуешься этому, а что внутри? Все еще растерянность: привычка носить мешковатое и темное, например, никуда не уходит. Ты себя убеждаешь, что ты носила такое не потому, что хотела скрыть все свои жирки, а потому, что удобно. Ага, удобно, и ветерок поддувает, не так жарко. Только на самом деле ты пряталась. Это была твоя броня. И сейчас она исчезает. Вроде и стремилась к этому — и пугаешься. Ты стоишь будто голая перед всеми. Так и хочется прикрыться, порой даже наесть обратно весь этот такой родной жирок! Но ты сильная, ты держишься и работаешь над собой дальше.

Все страхи и неумения только в голове. Как сказал Роберт Кийосаки, «ваш мозг может все. Абсолютно все. Главное, убедить себя в этом. Руки не знают, что они умеют отжиматься, ноги не знают, что они слабые, живот не знает, что он сплошной жир. Это знает ваш мозг. Убедив себя в том, что вы можете все, вы действительно сможете все».

За два года я сбросила примерно 16 лишних кг. Важной была поддержка близких и тренера. В какой-то момент начала выкладывать в инстаграм результаты: не представляете, сколько добрых слов я получила от посторонних.

«На зал в месяц трачу 250 рублей»

Фото: Екатерина Вольская

Я ем курицу, много овощных салатов, супы, фрукты, творог, яйца. Сколько трачу? Сказать сложно, так как покупаю продукты не я. Был период, когда три месяца я питалась по плану, расписанному тренером: взвешивала, считала калорийность — так ушли 5−6 кг. Был и неприятный момент, когда я решила не есть: довела себя до того, что сложно было встать с кровати. Это опасные игры. Есть надо. И, как показала практика, здоровое сбалансированное питание — это не про маленькие порции.

Траты на зал в месяц около 250 рублей (безлимитный абонемент и три персональные тренировки в неделю). За два года я сменила три зала. Первый был женский, но он, к сожалению, закрылся. Во втором не сложились отношения. А третий зал стал настоящей находкой: дружелюбная обстановка, вечный позитив, праздники, конкурсы, акции. Что я не поменяла за эти два года — так это своего тренера. Это человек, который должен знать о тебе все и даже больше. Видел тебя в разных состояниях. Может люлей надавать, а может и конфеткой угостить. Мой тренер — просто подарок судьбы!