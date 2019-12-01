Фоторепортаж: Референдум о независимости Украины 1 декабря 1991 года 1.12.2019, 16:36

Тогда украинский народ подтвердил стремление жить в независимом государстве.

1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум о независимости Украины. Бюллетень референдума содержал текст Акта провозглашения независимости Украины, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года, передает Крым.Реалии.

Был вопрос: «Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?» с двумя вариантами ответа: «Да, подтверждаю» или «Нет, не подтверждаю». Украинский народ подтвердил стремление жить в независимом государстве – 90,32% участников референдума ответили: «Да, подтверждаю».

Всего в голосовании приняли участие 31891742 человека – 84,18% населения Украины. Референдум состоялся во всех 27 административных регионах Украины: 24 областях, Киеве, АР Крым и Севастополе. В Киеве идею независимости Украины поддержали 92,88 процента избирателей, в Донецкой области – 83,9%, в Луганской – 83,86%. А в Автономной республике Крым сказали «да» независимости Украинского государства 54,19% избирателей, тогда как в Севастополе показатель был выше – 57,07%.

Только после 1 декабря 1991 Украина начали признавать другие страны мира: 2 декабря – Канада и Польша, 3 декабря – Венгрия, 4 декабря – Латвия и Литва, 5 декабря – Российская Федерация, Аргентина, Болгария и другие страны.

Одновременно с референдумом 1 декабря состоялись первые в истории независимого Украинского государства выборы президента Украины, на которых главой государства был избран Леонид Кравчук (61,59 процента). Второй результат на выборах президента получил Вячеслав Чорновил (23,27%), а на третьем месте оказался Левко Лукьяненко (4,49%). В общем баллотировались шестеро кандидатов.

Фото: АР

Фото: АР

Фото: rada.gov.ua

Фото: ukrinform

Фото: АР

Фото: АР

Фото: АР

Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: TASS

Фото: AFP

Фото: ukrinform

Фото: TASS

Фото: АР

Фото: АР