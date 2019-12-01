Что будет с рублем на следующей неделе? 1 1.12.2019, 16:41

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Прогноз курса белорусского рубля на 2-6 декабря.

Курс доллара на БВФБ в начале декабря может подняться еще примерно на 1-2%. Подорожают и другие валюты. В понедельник 2 декабря курс доллара может подняться на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

На прошедшей неделе курс доллара на бирже увеличился, как и прогнозировалось, но в намного большей степени – на 2,9%, достигнув 29 ноября 2,1086 рублей за доллар. Причиной стал неожиданный обвал белорусского рубля.

Средневзвешенный курс евро за неделю увеличился на 2,3% – до 2,3207 рублей за евро.

Аналогичный курс российского рубля поднялся на 2,1% – до 3,2907 белорусских рублей за 100 российских.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля непрерывно росла с понедельника по четверг и только в пятницу 29 ноября немного снизилась. За неделю корзина подорожала на 2,4%. Среднедневной объем торгов валютами на бирже на прошедшей неделе составил 84,4 млн. рублей против 80,4 млн. рублей на предыдущей неделе.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, относительная стабильность, которая установилась на белорусском валютном рынке с начала ноября, в конце месяца неожиданно испарилась. Причиной этого стал, по-видимому, традиционный рост спроса на валюту со стороны импортеров в связи с закупками товаров перед Новым годом. Не исключено, что Минфин увеличил бюджетные расходы, благодаря чему у предприятий появились средства, которые они поспешили направить на закупки товаров за рубежом.

На рост бюджетных расходов указывает и резкое увеличение рублевых средств в банковской системе РБ, что вызвало рост спроса на семидневные депозиты Нацбанка. На аукционе 27 ноября предложение средств на депозиты достигло 2 764,5 млн. рублей, хотя на аукционе 20 ноября предложение составляла 1 979,0 млн. рублей. Нацбанк привлек 2 500 млн. рублей, причем средневзвешенная ставка по ним составила 8,89% годовых против 8,9% на предыдущем аукционе.

Но только сезонными факторами произошедший обвал курса белорусского рубля нельзя объяснить. Так, за последнюю неделю ноября 2018 года стоимость валютной корзины выросла всего на 0,5%, а среднедневной объем торгов валютами на БВФБ на прошедшей неделе оказался намного выше чем год назад. То есть, в текущем году ситуация на валютном рынке существенно отличается от прошлогодней.

Правительство и Национальный банк продолжают утверждать о своем стремлении проводить сбалансированную и бюджетную политику, которая на самом деле является жесткой. Какой бы она не была, росту экономики РБ она не способствует. Поэтому не исключено, что чиновники решили смягчиться, ведь президент требует от них экономического роста. На это указывает и решение Нацбанка о снижении ставки рефинансирования до 9% с 20 ноября, хотя при расчете бюджета на 2020 года она предполагалась равной 9,5%. То есть, данное снижение ставки не планировалось, а Нацбанк под воздействием обстоятельств изменил свою позицию.

На прошедшей неделе Всемирный банк в очередном экономическом обзоре для Беларуси ухудшил свой прогноз в отношении темпов роста ВВП в текущем году. Но такое ухудшение в банке объяснили предположения о том, что Беларусь не получит компенсации за налоговый маневр в России. В случае, если компенсация будет иметь место, ситуация в белорусской экономике в 2020 году может оказаться лучше, чем прогнозирует ВБ.

Будет компенсация или нет, по-видимому, скоро станет известно. Ранее сообщалось, что президенты Беларуси и России встретятся и порешают все проблемы 8 декабря, но, похоже, дата встречи будет другой. 29 ноября президенты обсудили вопрос о дате встречи, но решение пока не принято. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они договорились встретится до Нового года.

До встречи ситуация останется неопределенной. Но так как общая атмосфера в отношениях двух стран выглядит весьма натянутой, то на благоприятный для Беларуси исход встречи рассчитывать вряд ли стоит. Поэтому спрос на иностранную валюту в РБ перед встречей вполне может подняться, что только увеличит традиционное давление на рубль.

Поэтому на текущей неделе можно ожидать роста стоимости корзины примерно на 1-2%. Повторение скачка, произошедшего за последнюю неделю ноября маловероятно. В пятницу 29 ноября стоимость валюты скорректировалась, что указывает на возможные валютные интервенции со стороны Нацбанка или других банков. Возможно, регуляторы белорусского валютного рынка решили, что рубль слабеет слишком быстро. От их позиции и зависит скорость ослабления рубля.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе подешевела почти до уровня 1,1 долларов за евро, что было вызвано, в основном, разнонаправленными данными о состоянии экономик США и еврозоны.

Министерство торговли США сообщило о второй оценке роста ВВП в III квартале текущего года, которая неожиданно вышла лучше ожиданий и первой оценки, и составила 2,1% за против 1,9%. Более того, ФРС Атланты увеличило прогноз по росту ВВП в IV квартале текущего года до 1,7% с 0,4% неделей ранее. При этом в Германии розничные продажи за октябрь выросли всего на 0,8% в годовом выражении, хотя прогнозировался рост на 3%. Впрочем, численность безработных в Германии снизилась на 16 тыс., а прогнозировалось увеличение на 6 тыс.

Понервничать заставил и президент США Дональд Трамп. Он вначале сообщил о том, что работа над торговым соглашением с Китаем находится на окончательной стадии, но затем подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге.

Это привело к колебаниям курса евро на рынке форекс. Он даже на время опускался ниже уровня 1,1 долларов за евро.

26 ноября Европейский Центробанк выпустил новые банкноты евро номиналом 10 и 20 евро, а на следующий день новый глава ЕЦБ Кристин Лагард поставила свою подпись на огромном изображении новой банкноты достоинством в 20 евро. С ее подписью новые банкноты и попадут в обращение.

Перед Кристин Лагард сейчас стоит сложная задача. 12 декабря пройдет первое заседание совета управляющих ЕЦБ, на котором она представит новые экономические прогнозы. К этой дате она должна определиться с политикой ЕЦБ. Но до этого времени ясности не наступит. Поэтому можно ожидать, что курс евро так и будет колебаться возле 1,1 долларов. То есть по итогам текущей недели можно ожидать нулевого изменения курса.

Впрочем, евро может подешеветь, если немецкие социал-демократы на выборах 30 декабря выберут своим лидером кандидата, который выступает против коалиции в правительстве с правящей партией ХДС / ХСС.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе немного подешевел по отношению к доллару и евро, несмотря на продажу валюты экспортерами для уплаты налогов. Это, как и в случае с белорусским рублем на неделе 18-22 ноября указывает на возможное продолжение ослабления российской валюты в ближайшие дни. К тому же, в декабре в России традиционно растет спрос на валюту.

Кроме того, ухудшение отношений Китая с США из-за Гонконга будет, скорее всего, негативным для российского рубля, так как это серьезно снижает вероятность благополучного исхода торговых переговоров между двумя странами.

Но значительное укрепление рубля маловероятно. Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай сообщил, что в настоящее время в банковской системе России существует избыток валюты, в связи с чем он считает маловероятным рост курса доллара в текущем году существенно выше 65 рублей за доллар. А в начале 2020 года рубль существенно подешевеет.

Поэтому на текущей неделе можно рассчитывать на небольшой рост курса доллара на Московской бирже – в пределах 0-0,5%.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Если сделанные прогнозы сбудутся, то курс доллара на БВФБ на текущей неделе может подняться на 1-2%, примерно, как и курсы евро и российского рубля. Многое зависит от того, будут или нет Нацбанк или другие банки проводить валютные интервенции, как это, возможно, имело место 29 ноября.

Прогноз на понедельник 2 декабря

Во второй половине рабочего дня пятницы 29 ноября курс евро на рынке форекс вначале опустился ниже 1,1 долларов за евро, но затем вырос на 0,2% и достиг 1,10165 долларов за евро.

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы увеличился примерно на 0,3% и достиг 64,27 рублей за доллар.

В связи с такой динамикой, на открытии торгов на БВФБ 2 декабря можно ожидать небольшого роста курса доллара.