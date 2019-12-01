Еврокомиссию впервые в истории возглавила женщина 3 1.12.2019, 16:52

Сегодня официально приступил к работе новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

1 декабря официально приступил к работе новый состав Европейской комиссии во главе с представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен. Она стала первой в истории женщиной на посту главы Еврокомиссии, передает «Радио Свобода».

На посту председателя Совета ЕС – своего рода "президента Евросоюза", впрочем, обладающего ограниченными полномочиями, – Дональда Туска сменил бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Еврокомиссия – главный исполнительный орган Евросоюза. Она разрабатывает общеевропейское законодательство, а также следит за тем, как страны ЕС выполняют существующие нормы. Еврокомиссия избрана сроком на 5 лет – до 2024 года. Её состав на прошлой неделе был утверждён Европарламентом. В поддержку нового состава комиссии проголосовали 461 депутат против 157. В её состав вошли представители трёх крупнейших европейских партийных объединений – правоцентристы, левоцентристы и либералы. Левые и правые популисты и евроскептики были против, зелёные при голосовании воздержались.

В составе комиссии 27 человек – представители всех стран-членов ЕС, кроме Великобритании, которая готовится к выходу из союза. Лондон отказался назначать своего представителя, хотя ЕС его к этому призывал.

Фон дер Ляйен 61 год, она представительница германских христианских демократов, политическая союзница Ангелы Меркель. Ранее была министром обороны Германии. Она стала компромиссным кандидатом на пост главы Еврокомиссии после того, как выборы в Европарламент весной этого года не выявили явного победителя. Её первым заместителем стал социалист из Нидерландов Франс Тиммерманс, а внешнеполитическое ведомство возглавил Жозеп Борель, социалист из Испании.