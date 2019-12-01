Перестройка начинается в субботу 1.12.2019, 17:09

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Как в РФ собираются переизобретать общество.

Под девизом «Настоящее будущее» 30 ноября в Москве прошел седьмой Общероссийский гражданский форум (ОГФ-2019), пишет журналист «Новой газеты» Дарья Козлова.

В этом году организаторы хотели найти понимание национальных целей с точки зрения самых разных сообществ. Программа форума была разделена на десять тематических направлений — от местного самоуправления до инклюзии. Цель заключалась в том, чтобы объединить людей, которые отстаивают права в разных сферах и тем самым формируют гражданское общество.

Форум открыла вступительная речь одного из основателей ОГФ, главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Политик заявил, что в последние годы в России ставится протестная повестка. Триггером для проведения акций могут стать совершенно разные поводы — от свалок до строительства храмов и несправедливых выборов. При этом такая реакция, по словам Кудрина, совершенно нормальна. Однако, по его словам, между обществом и властью следует настроить диалог и создавать институты. Ведь «набить кому-то лицо» не может быть целью общественного развития.

Фото: civil-forum.ru

Для этого на форуме прошли 28 тематических мероприятий, в которых приняли участие более тысячи человек. Среди них были как публичные выступления формата TED-talks, так и дискуссии.

В дискуссии «Государство следит за нами», посвященной проблеме введения системы распознавания лиц, найти общий язык пытались юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, основатель Tazeros Global (Ex Social Data Hub) Артур Хачуян, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и руководитель департамента нормативного регулирования цифровой экономики Национального центра цифровой экономики МГУ им. Ломоносова Николай Дмитрик.

По мнению Саркиса Дарбиняна, текущее состояние системы идентификации ставит под угрозу свободу личности. В ближайшем будущем система сможет точно определить любого человека и «получить огромное количество актуальной и иногда значимой для него информации», говорит эксперт. Помимо этого, по словам Дарбиняна, система идентификации способна «не только контролировать поведение человека, но и менять его».

— Зная, что эта технология может вас идентифицировать, вы можете отказаться идти на гражданский протест, в мечеть или на какие-то общественно-политические мероприятия, — говорит Дарбинян.

Вместе с другими участниками Роскомсвободы юрист предлагает ввести мораторий на использование системы. «Сейчас пытаются привязать банки к цифровой биометрии, и идут разговоры о цифровизации ДНК человека. В условиях практически неконтролируемой слежки и без гарантий отсутствия утечек мы говорим, что для распознавания лиц пока немного «рановато», — заключает эксперт.

С ним спорит Артур Хачуян. По его мнению, государство не откажется от технологии распознавания лиц, какие документы ни принимай. На текущий момент система распознавания не несет большой угрозы, потому что из «170 000 камер [в Москве], о которых пишут все СМИ, реально способны распознавать лица четыре тысячи», — уверен Хачуян.

Фото: civil-forum.ru

Однако, по словам Дарбиняна, эффект от системы идентификации уже ощутим и почувствовать его можно даже на «московском деле». Сейчас даже слабое развитие системы не может гарантировать, что в дело не войдут новые фигуранты.

Итоги протестного лета обсуждали и в ходе дискуссии о состоянии электоральной системы. Она была, в частности, посвящена консолидации общества перед выборами в Госдуму в 2021 году. В дискуссии участвовали представители совсем разных сообществ: студенты, преподаватели, полицейские и общественные наблюдатели. Среди них редактор журнала DOXA Армен Арамян, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Алексей Куприянов и владелец телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов. Они обсуждали давление, которые испытывали их сообщества в ходе летних выборов в Москве.

Владимир Воронцов рассказал о том, как сотрудникам МВД во время предвыборной кампании в Мосгордуму приходилось забраковывать подписи кандидатов, а также об их работе на избирательных участках и митингах. При этом сотрудники полиции действуют не по своей воле, а выполняют приказ начальства, говорит Воронцов. Их аполитичность, желание удержаться на своем месте, а также негативное отношение общества мешают им этому давлению сопротивляться.

— Нужно максимально усиливать роль профсоюзов и защищать трудовые права полицейских. Им будет гораздо легче отказываться от выполнения незаконных приказов начальства, если они будут понимать пределы своих прав и обязанностей, знать, что они будут защищены, — поясняет он.

Фото: ТАСС

Как рассказывает редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян, университеты зачастую просят своих студентов участвовать в проправительственных митингах или в агитации за «Единую России». При этом когда в вузах пытаются провести мероприятия с участием оппозиционных политиков, их отменяют. Одним из решений этих проблем может стать создание студенческих профсоюзов.

С Арамяном спорит Алексей Куприянов, который заявляет, что, в отличие от отношений между сотрудником и работодателем, у университетов нет инструментов давления на студентов. К примеру, отчислить из учебного заведения можно только в связи с плохой успеваемостью. Также, по мнению эксперта, давление на себе не испытывают преподаватели, которые свободно могут говорить в стенах учебных заведений о фальсификациях на выборах и других политических темах.

В качестве итогов дискуссии на форуме была представлена программа «Свобода. Выборы. Общее дело», которая содержит в себе рекомендации, которые помогут провести честные выборы в Государственную думу в 2021 году. Ее авторы дают советы разным группам граждан. К примеру IT-специалистам следует участвовать в анализе новых избирательных технологий, того же электронного голосования, а священникам публично обсуждать преследование по идеологическим и политическим мотивам.

С этой программой поспорили политологи Александр Кынев и Глеб Павловский. Как считает Кынев, проблема заключается не в том, что кто-то не понимает, что такое честные выборы («это повторяется многократно из года в год»), а в том, что отсутствует политическая воля их проводить.

По его словам, единственное, что может привести к изменениям, — это широкая гражданская кампания давления на власть, которая включает в себя как просвещение разных групп населения, так и консолидацию локальных сообществ.

Позицию Кынева частично разделяет политолог Глеб Павловский. Он добавляет, что «массовые гражданские кампании» должны распространяться не только на конкретные кейсы, но ставить перед собой более широкие стратегические задачи. Кроме того, выборы в Госдуму в 2021 году могут стать последними выборами в России, и сейчас обществу следует решать не как избавиться от фальсификаций, а как сохранить их «текущий уровень». По мнению политолога, уже поздно заниматься созданием новых институтов, их работа должна была быть налажена гораздо раньше. Сейчас гражданское общество должно пытаться снизить уровень напряжения «холодной гражданской войны», в которой выражена позиция власти.

Фото: civil-forum.ru

«Свобода. Выборы. Общее дело» не единственный документ, который был подготовлен к ОГФ-2019. На форуме также была представлена программа «Справедливость и равенство перед законом» по реформированию судебной системы и правоохранительных органов. В ней авторы предложили расширить роль компетенций судов присяжных, к примеру, включив в них рассмотрение дел против участников массовых беспорядков. Другое значительное предложение — создание муниципальной милиции. Ее руководитель будет избираться населением. Кроме того, эксперты ОГФ предложили создать отдельное ведомство для рассмотрения дел против сотрудников силовых структур. Авторы программы по защите прав СМИ предложили ввести трехлетний мораторий на новые запреты для медиа, а также либерализовать законы в сфере инвестиций в медиа, ввести маркировку для сообщений, которые опубликованы на госденьги, и работать в области развития медиаграмотности.

В блоке «Россия — Федерация. Сильные регионы и местное самоуправление» эксперты акцентировали внимание на децентрализации страны и распределении ресурсов и ответственности между уровнями власти в России. Достичь этого предлагали путем повышения финансовой самостоятельности субъектов России и муниципалитетов. Должны быть также возвращены прямые выборы мэров, а участие граждан в местном самоуправлении увеличено.

Участники форума могли поддержать положения этих программ в течение дня в мобильном приложении ОГФ. Работу над их практической реализацией начнут с понедельника.