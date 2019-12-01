Слонимчанка, живущая в Китае: Иностранцев здесь постоянно фотографируют исподтишка 4 1.12.2019, 17:15

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Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

Екатерина Фидрик уже несколько лет учится в Китае.

Слонимчанка Екатерина Фидрик — выпускница средней школы №9, студентка 3-го курса факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства БНТУ (специальность «Управление инновационными проектами»), учится в Китае.

О своем интересном жизненном пути, учебе, увлечениях девушка рассказала «Газете Слонимской».

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Екатерина, расскажите, пожалуйста, как вы попали в Китай?

— Я два года учила китайский язык в БНТУ, где учусь. Весной сдала международные экзамены на уровень знания языка и после получила грант на годовое обучение в Китае по стипендии Института Конфуция в Даляньском университете иностранных языков (DUFL).

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Какие были первые впечатления от страны? Поменялись ли они со временем?

— В Китае я второй раз, первый раз была в летнем лагере в городе Шеньян в прошлом году. Думаю, именно там во мне окончательно проснулась любовь к Китаю, китайскому языку и культуре. И уже тогда я твердо решила достичь высоких результатов в изучении китайского языка и обязательно сюда вернуться. Помню свои впечатления, когда я впервые вышла из самолёта в Пекине — нечем дышать. Приученная к чистейшему белорусскому воздуху, я была просто поражена тем, насколько плохая экология в Китае, особенно в Пекине. Кроме того, первое, что бросается в глаза — высокая скорость жизни. Всё строится, меняется, совершенствуется прямо на глазах, китайцы никогда не стоят на месте, очень трудолюбивый и мобильный народ. Эта черта китайцев очень импонирует мне. Поэтому сейчас, находясь здесь, я учусь у них этому. А вообще, в Китае всё по-другому: система оплаты абсолютно везде осуществляется через мобильные устройства с использованием QR-кодов; привычные нам социальные сети типа Инстаграм, ВК, Ютюб, Телеграм здесь не работают — у китайцев есть свои аналоги, самая популярная социальная сеть — WeChat. Китайцы практически не следуют правилам дорожного движения, любят передвигаться на мопедах или электросамокатах, они без ума от иностранцев постоянно фотографируют исподтишка, китайцы носят маски из-за плохой экологии, едят очень острую еду, постоянно пьют горячую воду и ежедневно едят рис. Это если вкратце об этом народе.

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Как считаете, насколько образовательная система Китая отличается от нашей?

— Скажу так, главные черты образовательной системы в Китае — это мобильность, инновационность, комфорт и, опять же, быстрый темп в обучении.

В университете созданы все условия для комфортного обучения: огромная современная библиотека, территория университета — это целый городок с собственной почтой, торговым мини-центром, ресторанчиками, кафе и столовыми, огромным стадионом, мини-салонами красоты и даже баней. В университете также внедрена система пластиковых карт: карта для воды, для стирки, для оплаты в магазинах и столовых на территории кампуса, для библиотеки, для входа в комнату и т.д.

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Погружаюсь в китайскую культуру: занимаюсь ушу, тайдитюанем и йогой, активно участвую в общественной жизни университета. Когда хочется спокойствия и тишины — хожу любоваться морем, оно, кстати, находится в 10 минутах ходьбы от университета. Путешествую по близлежащим достопримечательностям. Ну и, конечно, живу обычной студенческой жизнью: общаюсь с друзьями из разных стран мира, параллельно практикуя английский и китайский языки.

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Планируете ли остаться жить в Китае?

— Нет, цель моего обучения и пребывания в Китае — набраться опыта, усовершенствовать языковые навыки, обрести новые знакомства и в дальнейшем применить полученные знания у себя на родине. Мне очень нравится путешествовать и параллельно развиваться, но всегда возвращаться домой.

Фото: ЕКАТЕРИНА ФИДРИК

— Знаете китайский язык и сложно ли его учить?

— Как я уже сказала, у меня сейчас 3-й уровень языка (всего 5). На китайском мне всё ещё сложно свободно говорить и понимать его, но, изучая язык в Китае, где языковая практика у меня на каждом шагу, я чувствую, что с каждым днём мой китайский становится всё лучше и лучше. Что касается сложности, мама всегда меня учила: вода камень точит. Ежедневный труд и огонь в глазах помогают на пути даже к самой сложно достижимой цели. Да, для меня изучение китайского — это настоящее комбо: тренажёр силы воли и выхода из зоны комфорта. Мне правда сложно. Но я давно убедилась, что без сложностей неинтересно жить. «Без цяжкасцей и перамог няма», поэтому я постоянно бросаю себе вызовы.