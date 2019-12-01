Парламент Ирака принял отставку премьер-министра на фоне протестов 1 1.12.2019, 17:23

Правительство страны продолжит работу в качестве временного до создания нового.

Совет представителей Ирака 1 декабря поддержал отставку премьер-министра Адиля Махди. Об этом сообщает Rudaw (перевод - «Гордон»).

За отставку проголосовал 241 из 328 депутатов. Правительство продолжит работу в качестве временного до создания нового.

2 ноября спикер парламента Мухаммед аль Халбоуси должен передать президенту Бархаму Салиху официальное письмо об отставке премьера. После этого глава государства в течение 15 дней должен будет предложить нового главу правительства.

1 октября в Ираке начались общенациональные антиправительственные митинги. Демонстранты требуют от правительства создания рабочих мест и прекращения коррупции.

Во время столкновений с протестующими полиция использовала боевые патроны и слезоточивый газ. По данным Rudaw, в результате погибло более 320 человек, еще 15 тыс. получили ранения.

29 ноября Махди подал в отставку после резкой критики высшего шиитского духовника Ирака Али аль-Систани