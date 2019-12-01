Единственное, что волнует Путина 1 Нина Хрущева, Project Syndicate

1.12.2019, 18:13

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Финансовые аппетиты главы Кремля и его окружения ненасытны.

В книге «Путинская клептократия», вышедшей в 2014 году, покойная американская писательница и политолог Карен Давиша доказывала, что деньги — это ключ к пониманию России Владимира Путина. По ее словам, Путин говорит о восстановлении глобального влияния РФ, но при этом заинтересован лишь в собственном обогащении. И его следует характеризовать не просто как авторитарного лидера, но в первую очередь как бандита.

Тогда я не согласилась с таким выводом: деньги, безусловно, важны для путинского режима, но и стремление к глобальному влиянию нельзя игнорировать. Впрочем, после облавы спецслужб РФ в Физическом институте Лебедева (ФИАН) в Москве изменила свое мнение.

Десятилетиями ФИАН, казалось, идеально играл главную роль в продвижении приоритетов самого Путина — науки, инноваций и экспортно ориентированного производства. Однако месяц назад российские спецслужбы ворвались в институт с целью задержать и допросить его директора Николая Колачевского по поводу предполагаемых планов компании «Триоптикс», арендовавшей помещения у ФИАН, экспортировать особые оптические окошки в Германию. Эти окошки могут применяться в космической и военной технике, поэтому, согласно заявлениям властей, их экспорт подрывает национальную безопасность.

Почему российские аппаратчики совершают действия, противоречащие заявленным целям Кремля? Есть мнение, что они просто вышли из‑под контроля. Уже 20 лет Путин ставит своих бывших коллег и друзей из КГБ на высокие позиции в управлениях безопасностью и армией. И силовики получили столько власти, что могут делать все, что им заблагорассудится, даже если это противоречит целям Путина.

Да, возможно, но маловероятно. Есть более убедительное объяснение: сам Путин противоречив. Ему хочется хвастаться достижениями РФ в сфере науки, но при этом он не прочь максимально обогатиться. И, как отмечает Давиша, когда ему приходится выбирать, деньги оказываются превыше всего.

В случае с ФИАН финансовые интересы Путина, по всей видимости, связаны с его дочерью Катериной Тихоновой, которая руководит научным институтом Иннопрактика. Институт аффилирован с Московским государственным университетом, чей ректор Виктор Садовничий уже давно прислуживает тем, кто находится у власти. Работа Иннопрактики сосредоточена на устройствах, которые тестируют мозговую активность. Но одновременно этот институт контролирует строительные проекты на огромном участке земли, прилегающем к зданиям Федеральной службы безопасности (это организация, ставшая преемницей КГБ).

Если мы пойдем по следу научных денег, то окажемся в престижной Российской академии наук (РАН), где на минувшей неделе состоялись выборы. После 2013 года, когда кандидаты, поддерживаемые Кремлем, показали не очень высокие результаты, был введен трехлетний мораторий на выборы членов РАН. Вдобавок решили, что с целью гарантировать «справедливые выборы» властям придется одобрять всех кандидатов. И уже в 2017‑м состоялась попытка продавить президентом РАН физика Михаила Ковальчука, брата «личного банкира» Путина миллиардера Юрия Ковальчука.

Но махинации и тут не сработали. Победил заслуженный физик Александр Сергеев. Он критиковал расширение контроля властей над научными исследованиями. Но его международная репутация была так велика, что у Путина не оставалось иного выбора, кроме как одобрить эту кандидатуру. Кремль не стал поддерживать и Алексея Хохлова. Тем не менее позднее Хохлов был избран вице-президентом РАН, что стало еще одним неприятным сюрпризом для властей.

В этом году члены РАН продолжали сопротивляться повестке Кремля. Комиссия РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований назвала 56 кандидатов в академики плагиаторами. Но власть решила иначе (кстати, считается, что диссертация самого Путина списана с учебника по менеджменту 1978 года). Были дисквалифицированы только шестеро.

Для Кремля неприемлемо сопротивление РАН и высокое положение Хохлова — до прошлого года он работал вице-ректором Московского государственного университета и является преемником Садовничего. Если Хохлов займет эту должность, университет может стать не таким открытым для строительных проектов, связанных с ФСБ, и может меньше поддерживать институт «первой дочки». Поэтому обыски в ФИАН — попытка ослабить позиции Хохлова.

Когда мы обсуждали со знакомым журналистом эти обыски, он сострил, что «в путинской России физики становятся шпионами, историю пишут чекисты, а географию — солдаты». И действительно: Сергей Нарышкин — директор Службы внешней разведки и по совместительству президент Российского исторического общества, а министр обороны Сергей Шойгу возглавляет Российское географическое общество.

Пока наука сопротивляется. Но финансовые аппетиты Путина и его окружения ненасытны. Как сказал один вышедший на пенсию академик, «Россия, несмотря на все претензии на статус великой страны, больше похожа на маленькую бывшую колонию, в которой любой генерал, оказавшийся у власти, желает именоваться доктором наук просто ради увеличения своих прибылей».

Нина Хрущева, правнучка Никиты Хрущева, декан факультета «Международные отношения» университета New School в Нью-Йорке, старший научный сотрудник Института мировой политики, руководитель проекта «Россия», для Project Syndicate (перевод - «Новое время»)