5G революция в Украине 1.12.2019, 18:36

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Изменится украинский бизнес, политика и общество.

Сейчас это называют хайпом или, как минимум, нескорой перспективой. Но, по прогнозам, меньше чем через пять лет Украину ожидает новая технологическая встряска. Она приведет к революции в транспорте, здравоохранении и вообще быте. Или нет? Liga.net сегодня говорит о 5G. Каким будет этот рывок?

По разным оценкам, «третье большое ускорение» придет в страну в 2022-2023 гг. Уже сейчас идут ожесточенные споры о том, как быстро и в какой степени 5G заменит фиксированные сети. Просчитываются кейсы для промышленности, перехода на новый тип транспорта, городских IoT-проектов.

Пока единства во мнении нет. Но все к нему идет.

Новая технология обещает увеличение скорости передачи данных до 10 Гб/с. Задержки сигнала минимальные – до 1 мс. Подключенных устройств может быть до миллиона на квадратный километр.

Для большинства украинцев это пока просто громкие цифры. А для тех, кто до сих пор без нормального мобильного или скоростного интернета – даже издевательство.

Самый понятный потребительский сценарий – это огромная скорость мобильного интернета (enhanced Mobile Broadband или eMBB). Ролики с YouTube можно будет грузить молниеносно в суперкачестве. Или качать фильмы. Для этого, конечно, вполне хватает 4G. Но запуск технологии может породить новые кейсы.

Зачем вообще 5G? И в чем будет его революционность?

«Связь пятого поколения вряд ли радикально повлияет на потребительские привычки. В Украине же весьма быстрый мобильный интернет. И если зона покрытия хорошая и оператор предоставляет качественный сервис, то пользователь фактически не ограничен в потреблении контента даже в 4К, мобильном гейминге, уже не говоря о рабочих задачах по типу почты и мессенджеров»

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга TECHIIA:

- Гораздо интереснее для будущего другие сценарии.

Например, уменьшение задержки сигнала и повышение надежности доставки (Ultra Reliable Low Latency Communications или URLLC). Микрозадержки – это фундамент для работы автономного транспорта. Автопилоты в машинах будут мгновенно «общаться» друг с другом и инфраструктурой и очень оперативно реагировать на дорожную обстановку. Вы занимаетесь своими делами, а машина сама меняет полосы, разгоняется, тормозит, паркуется. Айтишники говорят, что полный автопилот Level 5 – не такая уж близкая перспектива, еще лет 10-20. Но новое поколение связи для него точно нужно готовить заранее.

Еще один сценарий – плотность подключенных устройств (massive Machine Type Communications или mMTC) позволит включить в сеть чуть ли не каждый камень. Медицинские трекеры, городские датчики и видеокамеры, домашние приборы, счетчики – данные с них будут передаваться и обрабатываться молниеносно. Это системы умного города, умного дома, экстренная медпомощь для тех, кому вдруг стало плохо, и многое другое.

Хоть это уже и не фантастика – развитые страны не останавливаются – на наших улицах такое представить сложно.

Еще полгода-год назад украинские мобильные операторы не очень смело говорили о внедрении нового поколения связи. Шутка ли – только наконец-то запустили LTE, только начали по чуть-чуть отбивать инвестиции. И что, сразу дальше? Нет уж, распробуйте сначала 4G. Тем более, что частоты под 5G заняты, кейсов нет и все такое.

Перца на хвост насыпали выборы. Уже уходя с поста, Петр Порошенко вдруг выдал указ о запуске связи 5-го поколения в 2020 году. Кто-то посчитал это политическим пиаром. Кто-то – прощальным подарком президента. Но указ есть указ. Чиновники начали готовить документы.

Операторы сопротивляются и сейчас. «Только ленивый не хайпится на 5G-технологии сегодня», – заявлял в июне журналистам Александр Комаров, CEO Киевстар. По его тогдашнему мнению, сейчас задача – покрыть страну LTE, увеличить средние скорости, подвести оптику к базовым станциям. А потом, в зависимости от спроса и кейсов, начнется запуск новой технологии. Кластерами, «леопардово». Сейчас же оборудование под 5G дорогое, а ARPU – низкий. Невыгодно.

Тем не менее, операторы уже соглашаются с мыслью, что в 2020 году запуск возможен. Каким он будет и по каким сценариям – пока вопрос. Однако движение со своими барьерами продолжается.

А что уже есть в мире?

Корея

Когда летом этого года корреспондент liga.tech отправился в Южную Корею по приглашению компании LG, он с удивлением узнал, что уже несколько месяцев по всей территории страны работает 5G. Корейские мобильные операторы использовали для этого низкий диапазон. А компания Samsung как раз в то время выпустила смартфон с поддержкой 5G – Galaxy S10 5G. Так за 5 месяцев 5G воспользовались 3 млн человек – при населении в стране около 52 млн человек.

Оказалось, что пользователь 5G «прожигает» в среднем 33,7 ГБ в месяц, что на 65% больше, чем пользователь 4G.

Что касается скорости, то в июне тест показал, что средняя скорость загрузки 5G в Корее составил 111,8 Мбит/с или на 48% выше, чем у пользователей с флагманскими телефонами 4G. Максимальная же наблюдаемая скорость у пользователей составила 988 Мбит/с. А вот один из корейских мобильных операторов SKT заявляет, что в настоящее время наблюдается скорость загрузки от 1,5 Гбит/с до 1,8 Гбит/с.

США

В Америке Трамп подгоняет местных операторов развивать 5G-сети почти каждый день, поэтому с этим у них все хорошо. Четыре американских оператора AT&T, Verizon, T-Mobile and Sprint город за городом покрывают страну новым типом связи. Так до конца года AT&T, Verizon и T-Mobile намерены покрыть по 30 городов, а Sprint – 9. Первым городом, где 5G стал доступным для всех четырех операторов, в конце июля стала Атланта.

Пока 5G-покрытие американских мобильных операторов больше леопардовое и пользуются им в основном промышленные пользователи. К массовому рядовому пользователю 5G еще не пришло. Показательно, что американский технологический гигант Apple этой осенью не оформил для своих флагманов поддержку 5G.

Как отмечает издание VentureBeat, скорости 5G в США намного выше, чем 4G, но отстают от скоростей в Южной Корее.

Недавно глава телеком-регулятора Александр Животовский сделал громкое заявление. Мол, через пять лет конкуренция со стороны мобильного интернета и количество влитых в него денег будет настолько велико, что традиционным проводным интернет-провайдерам придется туго.

«Интересно посмотреть, как рынок будет выглядеть. Думаю, изменения будут не в пользу классики (проводных сетей - Ред.)», – сообщил Животовский.

Аналитики Goldman Sachs в прошлом году тоже пришли к выводу, что 5G сделает реальностью использование сотовых сетей для домашнего интернета. По их расчетам, у сотовых сетей нового поколения есть возможность снизить затраты при доведении гигабитного интернета до домов в районах с менее плотным населением на 13%-65%. То есть это уже более чем реальная конкуренция проводным сетям.

С тем, что мобильщики перетянут часть наземного трафика, согласен Михаил Шелемба, гендиректор Датагруп. Из-за этого начнут терять доходы средние и мелкие фиксированные операторы, а на их рынке начнется консолидация. Но и мобильным операторам, по его мнению, без проводных сетей не обойтись. Ведь им придется постоянно тратиться на расширение емкости сети по мере роста аппетитов домашних абонентов. Чтобы разгрузить сеть, иногда будет проще пустить трафик по проводу.

Иначе на это смотрит директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов. Его мнение – через 5 лет в Украине за проводными сетями останется 90% трафика. «Вышки и передатчики стоят дорого, и к ним все равно надо подводить оптоволоконный кабель», – подчеркивает менеджер.

Он ссылается на данные Connectivity broadband EU report 2019, согласно которому к 2022 году объем мобильного трафика вырастет, но достигнет всего 10% от общего.

А Вадим Сидоренко, экс-гендиректор провайдера Триолан, считает, что через 5 лет все мобильщики протянут оптику в каждый дом, ведь без этого запустить 5G нельзя. И в этот момент конкуренция существенно усугубится.

Как бы то ни было, есть чисто техническая сложность. 5G по стандарту работает в высоких частотных диапазонах – 3,4-3,8 ГГц и 24,5-27,5 ГГц. За счет этого получаются высокая скорость и низкая задержка. Обратная сторона медали – одна базовая станция покрывает очень маленькую территорию. А радиоволна очень плохо проходит такие препятствия, как, например, стены домов. Низкие диапазоны тоже используются. Но у нас их не планируют.

Прощай, фиксированная сеть?

«По ожиданиям мобильных операторов… запускать 5G в Украине можно будет года через три», – заявлял недавно в интервью Liga.Tech замминистра цифровой трансформации Александр Шелест.

По его словам, главная задача 5G – «выработать полезные кейсы», потому что связь пятого поколения предназначена, прежде всего, для бизнеса. А потребности, мол, уже есть – в том же сельском хозяйстве, по мнению Шелеста, заинтересованы в использовании беспилотных тракторов. Там из-за более высоких задержек нельзя использовать 4G.

Тем временем, украинский регулятор начал готовиться к 5G со своей стороны и определился с частотами, на которых оно будет развиваться в Украине. Так регулятор будет выдавать на тендере частоты в диапазоне 3400-3600 МГц.

Раньше эти частоты принадлежали компании FreshTel, но регулятор аннулировал ей лицензию. Сейчас дело находится в суде.

У операторов в принципе тоже все схвачено. Небольшая часть их оборудования уже готова к 5G. Например, недавно стало известно, что lifecell и Ericsson с декабря 2019-го по май 2020-го будут тестировать в Украине 5G. Подготовка идет. Нет только достаточного количества пользователей и компаний, готовых за это платить.

Тот же Ericsson спрогнозировал, что через 5 лет количество 5G-абонентов достигнет 2,6 млрд. То есть, по прикидкам компании, к концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G, на которые будет приходиться 45% общемирового мобильного трафика.

Впрочем, еще летом тот же Ericsson говорил, что к 2024 году лишь 50% украинцев будут 4G-пользователями. Тогда у компании не было достаточно данных для прогноза того, будет ли в 2024 году в Украине 5G. Но еще в начале этого года многое случившееся в стране выглядело нереальным. Так что, как знать.

Что уже готово для запуска в Украине?

«5G – это прекрасное развитие инфраструктуры связи. Быстрый и стабильный мобильный интернет нужен практически всем отраслям нашей жизни. Отсутствие связи пятого поколения не является сейчас у нас неким ступором в развитии, как это было при отсутствии 3G-связи. 5G – это качественная эволюция, которая позволить делать многие вещи красивее, быстрее и стабильнее.

Ждем автопилотов, дистанционных медицинских операций, мобильные VR-трансляции с эффектом погружения и многое другое. А там уже и 6G не за горами».