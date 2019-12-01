Мастер ЖЭСа анонимно рассказал всю правду о своей работе 2 1.12.2019, 18:45

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Иллюстрационное фото

С 2014 года произошли радикальные изменения в сфере ЖКХ.

Какая у хаус-мастеров зарплата, почему они теперь так себя называют и откуда берутся жалобы на бродячих животных в подвале — смотрите в новом выпуске «Без лица» от «Онлайнера».

С 2014 года произошли радикальные реформы в сфере ЖКХ. Был человек сантехником, его переобучили — стал «мастер-хаусом». Человек ходит по домам, обследует, смотрит. Если какие-то работы может выполнить сам — он их выполняет. Если там большой объем работы, это все передается в отдел текущего ремонта. Но система в принципе не работает: мастер должен уметь все — быть плотником, маляром, штукатуром. А человек не может совмещать в себе столько умений.

Все тендеры идут на понижение. Участвуют несколько организаций, каждая предлагает свою цену. У кого ниже — тот и выигрывает. От этого основные проблемы: идет закупка самых некачественных, самых дешевых материалов. Система тендеров убивает практически все, ее нужно менять в первую очередь.

Руководство района и города смотрит в основном внешний фасад. Если появляется надпись — ее срочно нужно закрасить, особенно если дом на видной улице, в центре города, где ездит большой начальник. Люди, которые рисуют эти надписи на фасадах, доставляют очень много проблем сотрудникам ЖЭСа. Хотя и надписи бывают очень красивые, но… не положено.

Руководство интересует только внешний лоск: есть ли трава на отмостке — это может заинтересовать их, например. А то, что трубы сгнили в подвале и вода стоит по колено, — это практически никого не интересует.

Износ домов, построенных в 60—70-е годы, если можно так сказать, уже больше ста процентов. Капремонты проводятся в мизерных объемах.

Долги ЖЭСов — многотысячные, там сотни тысяч у большинства. Только отдельные ЖЭУ находятся в более-менее приличном состоянии. Остальные стоят на коленях и просят о помощи.

Это раньше можно было взять что-то в ЖЭСе и занести себе домой. У сантехников были бытовки, забитые кранами, трубами. За последние пять лет выгребли все: то, что люди раньше возили на дачу, сейчас везут обратно, чтобы закрыть как-то заявки.

Зарплаты у нас очень низкие. «Мастер-хаус» получает в среднем от 500 до 700 рублей. Все остальное зарабатывают сами, за счет левых заказов.

Очень много жалоб на бродячих животных: коты живут в подвалах, от этого блохи, у многих людей там запасы на зиму. Заходит, выходит — и уже весь в блохах. Другие жители, наоборот, кричат: «Там бедные и несчастные котики, нельзя их закрывать». Вся эта работа идет по заявкам жильцов, сталкиваются две противоположные группы. Одни любят животных и кормят их — ну так если любишь котика, который по улице бегает, так забери к себе домой, там корми и спокойно живи с ним.

Жалобы доходят до маразма.

Хочу донести, что во всех бедах, которые происходят в нашем коммунальном хозяйстве, не виноваты конечные исполнители. Мы можем только прийти и устранить небольшую неисправность. Ржавая вода, холодно в квартире — мы в этом не виноваты, есть другие инстанции.