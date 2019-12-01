Папа Франциск призвал противостоять «вирусу» потребительства
- 1.12.2019, 19:43
Призыв понтифика прозвучал на фоне разворачивающихся рождественских распродаж.
Папа Римский Франциск в воскресенье призвал людей противостоять излишествам консьюмеризма, назвав его вирусом, который атакует веру и наносит обиду нуждающимся, передает «Голос Америки».
«Когда вы живете ради вещей, этих вещей никогда не бывает достаточно, жадность растет, другие люди становятся препятствиями в гонке», – отметил он в проповеди на мессе.
Понтифик с сожалением отметил, что во многих местах мира «консьюмеризм царствует безраздельно».
Заявления папы прозвучали между двумя крупнейшими торговыми днями в году в таких богатых странах, как США, – «Черной пятницей» и «Киберпонедельником».
Онлайн-продажи в США в пятницу достигли 7,4 миллиарда долларов, что почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.
Папа заявил, что «консьюмеризм – это вирус, который разъедает веру», потому что заставляет людей забыть «о брате, который стучит в вашу дверь».
Он призвал людей «противостоять ослепляющим огням потребительства, которые будут сиять всюду в этом месяце», предваряющем Рождество.