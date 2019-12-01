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Папа Франциск призвал противостоять «вирусу» потребительства

  • 1.12.2019, 19:43
Папа Франциск призвал противостоять «вирусу» потребительства
Фото: Reuters

Призыв понтифика прозвучал на фоне разворачивающихся рождественских распродаж.

Папа Римский Франциск в воскресенье призвал людей противостоять излишествам консьюмеризма, назвав его вирусом, который атакует веру и наносит обиду нуждающимся, передает «Голос Америки».

«Когда вы живете ради вещей, этих вещей никогда не бывает достаточно, жадность растет, другие люди становятся препятствиями в гонке», – отметил он в проповеди на мессе.

Понтифик с сожалением отметил, что во многих местах мира «консьюмеризм царствует безраздельно».

Заявления папы прозвучали между двумя крупнейшими торговыми днями в году в таких богатых странах, как США, – «Черной пятницей» и «Киберпонедельником».

Онлайн-продажи в США в пятницу достигли 7,4 миллиарда долларов, что почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Папа заявил, что «консьюмеризм – это вирус, который разъедает веру», потому что заставляет людей забыть «о брате, который стучит в вашу дверь».

Он призвал людей «противостоять ослепляющим огням потребительства, которые будут сиять всюду в этом месяце», предваряющем Рождество.


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