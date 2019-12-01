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Правда о «выборах»
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Медведев и Румас встретятся 6 декабря

  • 1.12.2019, 19:53
Медведев и Румас встретятся 6 декабря
Фото: TASS

Это подтвердили в правительстве РФ.

Встреча премьер-министра Российской федерации Дмитрия Медведева с белорусским коллегой Сергеем Румасом состоится 6 декабря. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского кабинета министров Олег Осипов, передает «Радыё Свабода».

«Да, встреча состоится 6 декабря», - сказал он.

Ранее пресс-служба совета министров Беларуси сообщила, что главы правительств двух стран в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили «ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции» и договорились провести следующую встречу в пятницу, 6 декабря 2019 года.


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