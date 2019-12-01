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Какой будет погода в начале недели

  • 1.12.2019, 20:23
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Какой будет погода в начале недели

Синоптики сделали прогноз на 2 декабря.

Кратковременный снег ожидается в Беларуси 2 декабря, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории прогнозируются кратковременные осадки - в основном снег. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура ночью составит от нуля до минус 6, днем будет от 4 градусов ниже нуля до 2 тепла.


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