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Тигров, которых не пустили в Беларусь, отправили в Испанию

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  • 1.12.2019, 20:39
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Тигров, которых не пустили в Беларусь, отправили в Испанию
Иллюстрационное фото

Эпопея со спасением тигров, которых везли из Италии в РФ через Беларусь, подошла к концу.

Стало известно, что хищников отправили в испанский приют, сейчас они в дороге, пишет «Онлайнер».

Зоопарк польского города Познань, где содержали тигров, опубликовал на своей странице в Facebook видео, как микроавтобусы с животными в сопровождении полиции отправляются в Испанию.

Грузовик с тиграми не пропустили на белорусско-польской границе 26 октября: у перевозчика не было всех необходимых документов. В результате бюрократических проволочек один тигр умер, других кормили курицей, их состояние ухудшалось. В конце концов их принял зоопарк Познани. Гражданина России, который пытался перевезти зверей в РФ, задержали поляки. Ему будет предъявлено обвинение о нарушении закона об охране животных.


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