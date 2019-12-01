Политзаключенный Михаил Жемчужный: Пишите больше писем 2 1.12.2019, 20:52

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Михаил Жемчужный

Правозащитники требуют свидания с политзаключенным.

Политзаключенный Михаил Жемчужный прислал правозащитнику Леониду Светику письмо, в котором написал о жизни за решеткой.

"На здоровье не жалуется, но просит больше ему писать", - рассказал правозащитник сайту.

"Михаил с сентября до декабря будет находиться в ПКТ, что дает ему возможность писать письма на волю, - говорит Леонид Светик. - В последнем письме написал, что к нему сейчас приезжают два адвоката - из Витебска и Минска. Столичный адвокат занимается его первым делом".

Правозащитник отмечает, что неоднократно требовал свидания с Михаилом Жемчужном, но ему было в этом отказано, хотя писал и в колонию, и в Департамент исполнения наказаний.

"Жемчужный мне написал, что больше не нужно стараться встретиться, - продолжает Леонид Светик. - Во-первых, все равно не позволят, и, во-вторых, эффективность таких встреч практически нулевая - поговорить разрешат только по телефону через стекло и под контролем администрации. И в любой момент сотрудник колонии может прервать разговор, если ему что-то не понравится.

Михаил не жалуется на здоровье, но просит писать ему больше писем. Поэтому, если у кого-то есть желание поддержать политзаключенного, пишите. Михаилу Жемчужному нужна ваша поддержка!"

Письма можно отправлять на адрес:

213410, ИК-9, бр.31, ПКТ, ул. Добролюбова, 16,

г. Горки, Могилевская область, Беларусь

Жемчужному Михаилу Игоревичу

Напомним, основатель "Платформа Инновэйшн" Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила ему более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 376 (части 1 и 2), ст. 16 (часть 5), ст. 375 (часть 1) и ст. 431 (части 1 и 2): «подстрекательство к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконное приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, в том числе - повторно; дача взятки и дача взятки повторно».

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политическим заключенным.