На Донбассе ликвидировали опасного наемника из России с позывным «Пумба» 1.12.2019, 21:18

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Боевик был в составе бандформирования «батальон «Восток».

На Донбассе ликвидировали российского наемного боевика Виталия Коломийцева по кличке "Пумба".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штафан "Штирлиц" в своем Telegram-канале, пишет apostrophe.ua.

"Пумба" стал "грузом 200" в субботу, 30 ноября. Он был родом из Ставропольского края (Россия). Родился 30 ноября 1981 года. Как получается, скончался в свой день рождения.

По данным сайта "Миротворец", боевик Коломийцев принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой области в составе бандформирования "батальон "Восток" жетон 09801, награжден наградами «ДНР».