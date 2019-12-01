Для кого с 2020 года в Беларуси намерены урезать лимиты на посылки из-за границы? 2 1.12.2019, 21:27

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В нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц.

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с 2020 года сократят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Пошлина снизится в 2 раза — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса), пишет tut.by.

А сократят ли пошлину за перевес товаров при провозе через границу? И для кого с 2020 года в Беларуси намерены урезать лимиты на посылки из-за границы?

Сократят ли пошлину за перевес товаров при провозе через границу?

— Нет. Она по-прежнему будет составлять 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Дополнительно также взимается таможенный сбор в 10 рублей.

Хочу привезти пластиковые окна из-за границы. Надо ли платить пошлину?

«Впервые в этом году собираюсь съездить в Украину и приобрести окно из пластмассы для остекления балкона (вес 42 кг, стоимость порядка 200 евро в эквиваленте). Подскажите, нужно ли будет его декларировать и платить таможенные платежи, если да — сколько?» — поинтересовались у гомельских таможенников.

Пошлину придется заплатить, она составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Поэтому за перевес пластиковых окон придется заплатить пошлину в 168 евро (200 евро 30% = 60 евро, но не менее 42 кг 4 евро = 168 евро).

Напомним, сейчас белорусы могут беспошлинно ввезти в Беларусь товары на 500 евро и весом до 25 килограммов. При въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов.

При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остались прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов, независимо от количества поездок за рубеж. К этой сумме нужно добавить 10 рублей сбора за таможенные операции.

При этом в некоторых ситуациях таможенную пошлину взимают со всей стоимости товара, а не с превышения. Это касается неделимых товаров, то есть вес которых превышает 35 килограммов. В отношении них, независимо от стоимости, веса и частоты пересечения вами границы, нужно уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм общего веса.

Пересмотрят ли с нового года лимиты на посылки из-за границы как в остальных странах ЕАЭС?

— Только для некоторых белорусов намерены с января 2020 года пересмотреть лимиты на посылки. Напомним, в нашей стране лимиты беспошлинного ввоза сейчас составляют 200 евро и 31 килограмм в месяц. При этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограммов. Будет ли Беларусь распространять месячные лимиты на разовую посылку, пока неизвестно.

Но «бандероли» в 500 евро и 31 килограмм в месяц (как разово, так и за месяц) в Беларуси сейчас могут получать те, кто страдает определенными заболеваниями. Для них с 1 января 2020 года снизят лимиты до 200 евро и 31 килограмма (как за одну посылку, так и в целом за месяц).

Информации о планах пересмотреть в Беларуси лимиты на посылки из-за границы для других категорий населения на сегодня нет.

Напомним, в странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм.