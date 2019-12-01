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NYT: Россия атаковала лагерь беженцев в Сирии

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  • 1.12.2019, 22:13
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NYT: Россия атаковала лагерь беженцев в Сирии

Авторы расследования несколько месяцев переводили и расшифровывали российские кодовые слова и фразы.

В августе 2019 года российские военные с воздуха атаковали лагерь для перемещенных лиц в районе сирийского города Хасс, в результате чего погибли 19 человек. Об этом сообщает The New York Times (перевод - theins.ru) со ссылкой на фотографии и видеозаписи очевидцев с места событий, записи переговоров пилотов и журналы полетов, полученные от наблюдателей в Сирии.

Авторы расследования несколько месяцев переводили и расшифровывали российские кодовые слова и фразы, подтверждающие совершение атаки, например «отработал», «отправил конфету» и «21».

Город Хасс расположен примерно в 13 км от линии фронта. Налет произошел 16 августа в 17:20 по местному времени. Спустя примерно пять минут пилот под кодовым именем 4-64 подтвердил авиаудар, сказав по-русски «Отправил». Через минуту после первого удара самолет снова появился над лагерем. Погибли четыре семьи и беременная женщина.

В октябре The New York Times со ссылкой на записи переговоров российских летчиков, отчеты наблюдателей и заявления очевидцев сообщала, что российские военные в мае 2019 года нанесли авиаудары по четырем больницам повстанцев на северо-западе Сирии.


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