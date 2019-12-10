Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст 6 10.12.2019, 8:08

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Фото: Михаил Метцель, ТАСС

Он состоит из преамбулы и трех пунктов.

9 декабря в Париже состоялся саммит в нормандском формате, по итогам которого президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин подписали совместное коммюнике. Оно состоит из преамбулы и трех пунктов.

Издание gordonua.com публикует полный текст документа.

«Общие согласованные выводы парижского саммита в нормандском формате

9 декабря 2019 года

Президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы нормандского формата, государства – члены которого привержены их полной имплементации.

Они подчеркивают общее стремление к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе они решили следующее.

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта

Стороны привержены полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках трехсторонней контактной группы относительно трех дополнительных участков разведения сил и средств к концу марта 2020 года.

Они поощряют трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста, будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском ко всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках нормандского формата (Н4) и трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонней контактной группой.

3. Дальнейшие шаги

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей; и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов».

При этом СМИ отмечают, что стороны не сумели договориться по многим вопросам:

Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.

В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".

Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.

Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.

Единственная договоренность, которую подтвердили все стороны - то, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными в формате "всех на всех", которая должна пройти до конца 2019 года.