«Нормандская четверка» согласовала разведение войск и обмен пленными «всех на всех» 3 10.12.2019, 8:21

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Фото: Михаил Метцель, ТАСС

Войска будут разведены еще на трех участках линии соприкосновения на Донбассе.

9 декабря в Париже лидеры "Нормандской четверки" согласовали разведение сил и средств на Донбассе еще на трех участках. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на "РБК-Украина" и источник в украинской делегации.

По словам собеседника, российская сторона на переговорах настаивала на разведении сил по всей линии соприкосновения, однако на данный момент согласованы только три участка.

Эту информацию также подтверждают источники "Громадського".

С 2016 года шли переговоры о разведении сил и вооружений в районе Станицы Луганской. Первый этап разведения состоялся 26 июня 2019 года. 27 июня специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что подразделения "ЛНР" были отведены вглубь не контролируемой украинским правительством территории. 30 июня в ОБСЕ заявили, что разведение сил и средств в Станице Луганской закончилось. 1 ноября 2019 года завершился процесс зеркального отвода вооружений в Золотом Луганской области, 11 ноября – в Петровском Донецкой области.

Лидеры стран "Нормандской четверки" договорились также об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в формате "всех на всех". Об этом во время совестного брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает gordonua.com.

"Страны-участницы способствуют взаимному освобождению удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Было согласована необходимость верифицировать полные списки этих лиц, а также предоставить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемыми лицам", – сказал Зеленский.

Он отметил, что планируется сделать так, чтобы люди смогли встретить Новый год с родными.

"Для меня самая главная ценность – это человеческая жизнь. Самая главная победа для меня – что мы договорились об обмене "всех на всех". Я с этим ехал на саммит. Мы договорились о сроках, и я верю в то, что они будут выдержаны", – добавил президент Украины.

Последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 7 сентября 2019 года. Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Напомним, что 9 декабря около 17.00 в Париже начался саммит в нормандском формате, перед встречей четырех лидеров президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели двухсторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном . Примерно в 18.20, почти с полуторачасовым опозданием, начались переговоры лидеров "Нормандской четверки". Эту встречу прервали для переговоров Зеленского и Путина.

Двухсторонняя встреча президентов Украины и РФ длились больше часа. Путин заявил, что переговоры прошли хорошо.

Главный редактор издания gordonua.com Алеся Бацман рассказала, что президенты Украины и РФ не смогли договориться о восстановлении украинского контроля над границей на Донбассе. Кроме того, выборов в 2020 году на Донбассе не будет. По информации "Громадського", Зеленский и Путин предварительно договорились провести следующий обмен удерживаемыми лицами до 31 декабря 2019 года.