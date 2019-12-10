Как и когда правильно пить кофе: пять секретов 1 10.12.2019, 9:11

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Ежедневная чашка этого напитка стала ритуалом в повседневной жизни для многих.

Исследования показали, что кофе улучшает память, важен для эмоционально состоянии, помогает предотвратить депрессию, а также снижает риск раковых и других заболеваний. Конечно, чрезмерное употребление кофе ведет и к отрицательным результатам. Главное во всем- это знать меру и найти разумный компромисс в его употреблении, пишет milanodavai.ru.

5 советов, как и когда правильно пить кофе:

1) 200 мг кофеина для улучшения работы памяти

Польза кофе200 мг вполне достаточно вашему организму, чтобы извлечь самое полезное для хорошей работы памяти. Эта доза эквивалентна двум чашкам приготовленного кофе дома, (меньше чем большая порция в Starbucks).

Кофе и мозг человекаПроведенные учеными исследования в 2014 г. показали, что люди, употребившие 200 мг кофеина, которым в качестве эксперимента для памяти показывали различные картинки для запоминания, на следующий день вспомнили их намного лучше, чем те, которые употребили всего 100 мг или более чем 200 мг, получив обратный результат, в связи с перебором кофеина.

2) Повремените с утренней чашечкой кофе

Кофе рано утромЕсли ваш распорядок дня настолько плотный, что утром у вас нет времени для размеренного завтрака, и вы сразу же хватаетесь пить кофе, знайте, что пользы как таковой от раннего утреннего напитка вы получите мало.

Некоторые люди настолько привыкли к утренней чашечке кофе, что без нее просто не могут проснуться и взбодриться, считая себя кофе зависимыми.

Научные исследования показали, что в течение дня есть некоторые периоды, когда пить кофе нецелесообразно! Прежде всего это относится к утренним часам, когда уровень кортизола в организме достигает наивысшей точки. Кофеин непосредственно влияет на выработку кортизола, и, принимая чашку кофе ранним утром, наш организм вместо того, чтобы вырабатывать кортизол, начинает полагаться на кофеин.

Таким образом, привыкнув употреблять кофе утром в пик выброса гормона кортизола (8-9 утра), организм постепенно перестает его вырабатывать самостоятельно. Кофеин замещает бодрящий эффект кортизола.

Самое подходящее время для кофе с 10 до 12 и с 14 до 17 часов, когда вы получите наибольший эффект от кофеина. Люди, которые без кофе чувствуют себя разбитым и уставшим по утрам, имеют нарушенный естественный биологический цикл бодрости. Так что, может стоит пересмотреть традиционные утренние ритуалы кофе?

3) Лучше пить кофе маленькими дозами, чем сразу же большую порцию

Одной чашки свежеприготовленного кофе хватает на несколько часов.

4) Лучше отказаться от поздней чашечки кофе, кофе “на ночь”- причина бессонницы

Хороший крепкий сон- залог здоровья. Полученный кофеин с чашечкой кофе за последний прием вечером будет действовать в организме еще 6 часов. Поэтому, если у вас проблемы со сном после выпитого кофе на ночь, то лучше контролировать последний прием кофе или вовсе отказаться от ночного потребления. Кофеин ускоряет сердцебиение и повышает возбужденность.

5) Кофеин непосредственно действует на наш организм, однако и сам ароматный запах кофе дает свой результат

Исследования показали, что запах кофе, воздействует на мозг человека, помогая выйти их сонного состояния. Услышав запах кофе, мы настраиваем себя на нужный лад. Часто достаточно просто кофейного аромата, чтобы получить прилив энергии и поднять настроение.