Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год 2 10.12.2019, 9:24

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Участники нормандского саммита договорились в течение четырех месяцев создать условия для проведения выборов в ОРДЛО.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен на год. Об этом ночью 10 декабря в Париже во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает gordonua.com.

"Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации. Сейчас подождать, когда этот закон не будет существовать, а потом, если дай бог все хорошо, мы будем новый закон голосовать – это сложнее. Я думаю, что надо продолжить", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что новый закон надо согласовывать с каждой стороной на переговорах в Минске.

"Мне кажется, что это сложно и нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, и мы его продлим. Он временный. Меня сегодня спросили: почему не на пять лет, не на 10? Я честно ответил всем представителям нормандского саммита: "Мы не знаем, что будет через пять лет, через 10, а пролить на год – это нормальное предложение", – добавил он.

Также лидеры стран "Нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон – договорились, что в течение четырех месяцев будут созданы предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом Макрон заявил в ночь на 10 декабря на пресс-конференции после саммита в Париже, передает gordonua.com.

"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за четыре месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", – сказал Макрон.

Он не называл сроков для проведения выборов, но отметил, что в этом процессе должна быть учтена согласованная в Минске "формула Штайнмайера".

Меркель говорила, что через четыре месяца состоится новая встреча в нормандском формате, а до того времени стороны будут заниматься подготовкой саммита и "направлять всех на подготовку местных выборов" на Донбассе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

Саммит в нормандском формате в Париже начался 9 декабря около 17.00, перед встречей четырех лидеров президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели двухсторонние встречи с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Примерно в 18.20, почти с полуторачасовым опозданием, начались переговоры лидеров "Нормандской четверки". Эту встречу прервали для переговоров Зеленского и Путина.

Двухсторонние переговоры президентов Украины и РФ длились больше часа. В части встречи принимали участие министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. С российской стороны – глава правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.