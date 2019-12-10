США и Беларусь впервые подписали договор об открытом небе 3 10.12.2019, 9:27

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Соглашения разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов.

США и Беларусь подписали двусторонний договор об открытом небе. Об этом сообщает сайт Госдепартамента (перевод — tut.by).

«Соглашения об открытом небе устанавливают правила, которые способствуют росту эффективной международной гражданской авиации, основанной на рыночных правилах», — говорится в сообщении. Как пояснили в Госдепартаменте, эти соглашения помогут создать дополнительные возможности для туристов, а также для бизнеса.

В Госдепартаменте также отметили, что подписанное 3 декабря соглашение стало первым двухсторонним договором по открытому небу, подписанным с Беларусью.

Помимо Беларуси, первые двусторонние договоры по открытому небу США подписали с Багамскими Островами и Кенией.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На данный момент участниками договора являются 32 европейских государства, а также Канада и США.

Беларусь ратифицировала договор 29 мая 2001 года, он вступил в силу 1 января 2002 года.