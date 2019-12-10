Лидеры «нормандской четверки» рассказали о результатах переговоров: видеотрансляция 2 10.12.2019, 9:51

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Фото: twnews.co

Политики дали совместную пресс-конференцию по итогам встреч в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский, российский правитель Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон дали пресс-конференцию по итогам саммита по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате, который прошел в Париже, сообщает gordonua.com.

В саммите приняли участие делегации четырех стран. В рамках саммита лидеры "Нормандской четверки" провели консультации в четырехстороннем формате, которые прерывали ради двухсторонних переговоров Зеленского и Путина. Также Зеленский и Путин отдельно встречались с Макроном и Меркель.