«Акушерка рассмеялась мне в лицо, когда я показала ей план родов» 2 10.12.2019, 9:59

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Шокирующие истории белорусок.

В наших роддомах очень часто на пожелания роженицы не обращают никакого внимания, а важнейшие решения за нее принимает акушер.

Ситуации, когда прибывшая в роддом рожать женщина оказывается в положении бесправного и безмолвного объекта, к сожалению, нередки. Скорее даже, это обычная практика, пишет Елена Спасюк в статье на сайте Naviny.by.

Найти разумный компромисс между желаниями женщины родить в наиболее комфортных условиях и профессиональными возможностями роддома и его персонала может так называемый план родов.

Его использование в нашей стране пока не приобрело массовый характер и часто натыкается на неприятие в учреждениях здравоохранение. Однако, как показывает опыт, такие планы способны прижиться в акушерской практике, что будет содействовать соблюдению прав женщин при родах.

Права человека в роддоме. Не слышали?

Чтобы считаться благополучной страной для материнства, уже недостаточно низких показателей материнской и младенческой смертности, доступности врачебной и акушерской помощи в родах. Теперь в числе благоприятных условий для родов — соблюдение прав человека, подчеркнула в комментарии для Naviny.by руководитель проекта «Радзіны» Вероника Завьялова.

Роды часто превращаются в сугубо медицинское мероприятие, в котором не женщина, а медики оказываются в центре внимания. Чтобы было иначе, на международном уровне принят ряд документов.

В частности, проблема соблюдения прав женщин при родах поднималась на уровне ООН, Совет Европы принял резолюцию, рекомендующую соблюдать права человека при родах, а ВОЗ осудила «открытое физическое насилие, глубокое унижение и словесные оскорбления, принудительные или не согласованные с женщиной медицинские процедуры».

Среди нарушений прав женщин в родах в докладе спецдокладчика ООН отмечается:

Отказ предоставить медикаментозное обезболивание.

Эпизиотомия (глубокое рассечение промежности и мышц тазового дна) женщины для того, чтобы хирургическим путем облегчить естественные роды. Отмечается, что эта процедура иногда может пойти на пользу матери и ребенку.

Угрозу для здоровья беременных женщин представляют гинекологические осмотры, проводимые неопытным персоналом, а также чрезмерное использование синтетического окситоцина для стимулирования родовых схваток.

ВОЗ более не рекомендует применять давление на дно матки для облегчения родов на втором этапе, однако этот метод по-прежнему широко используется для выдавливания ребенка, иногда с помощью локтя, предплечья или веса всего тела.

Некоторые медицинские работники не соблюдают право на приватность и конфиденциальность при проведении вагинального осмотра во время родов, в том числе проводят его в присутствии третьих сторон.

Женщины во мнгих странах сообщали об унижениях, оскорблениях и сексистских высказываниях, с которыми они столкнулись во время родов за закрытыми дверями медицинских учреждений.

Что может сделать белорусская женщина?

Опираясь на белорусское законодательство, в частности законы «О здравоохранении» и «Об обращении граждан», можно попытаться организовать для себя роды в соответствии со своими пожеланиями и интересами с помощью плана родов — документа, которым согласуются интересы роженицы при оказании медицинских услуг, рассказала Вероника Завьялова.

В международной практике план родов — это документ, который составляется женщиной совместно с врачом, с которым она будет рожать. И этот документ будет обязательным для использования при родах и прилагается к истории родов.

В Беларуси уже есть некоторая практика использования плана родов. Этот документ не имеет статуса обязательного, его может составить каждая роженица — для этого не надо чьего-то разрешения или помощи профессионалов.

«По сути, — говорит Завьялова, — такое заявление основано на фундаментальном праве на информированное согласие и праве отказа от медицинской помощи. Решение в этой сфере принимает пациент или его законный представитель. Мы принимаем за аксиому, что роды — это физиологический процесс. В случае осложнений право быть проинформированным и дать согласие на процедуру за человеком остается».

Ольга из Барановичей рассказала свою историю:

«Вначале она получила не удовлетворивший ее ответ из роддома на свой план родов, затем послала заявление в областной Комитет по здравоохранению, который подтвердил, что условия плана родов осуществимы при условии физиологического течения родов.

В результате успешно реализовала свой план родов в Барановичском роддоме. Ее роды были естественными, без применения медикаментов, без оперативных вмешательств, у нее не забирали ребенка после родов сразу после рождения.

Врачи действовали в соответствии с ее пожеланиями в плане родов. Осталась удовлетворена родами».

В плане родов женщина может указать, что хочет рожать с партнером (не обязательно с мужем).

«Женщинам нужен партнер в родах, — говорит Вероника Завьялова. — Есть научные исследования, которые подтверждают, что лучший исход для женщины и ребенка, когда в родах есть человек, который осуществляет информационную, физическую, эмоциональную поддержку и помощь женщине. Согласно правовым нормам, это представительство. В родах с женщиной может быть не только муж, но любой человек, доула в том числе».

В плане родов можно прописать, что женщина не хочет, чтобы при ее родах присутствовали студенты, ведь «при бесплатных родах очень часто об этом не спрашивают либо ставят перед фактом их присутствия».

Можно прописать, чтобы прослушивание сердцебиения ребенка проходило тем или иным образом. Например, для многих при схватках является проблемой, когда их просят лежать, чтобы прослушать сердцебиение ребенка, хотя это можно сделать стоя.

Женщина также может изначально попросить, чтобы после рождения ребенок оставался с матерью.

Чтобы избежать конфликта с акушерской бригадой, лучше ознакомить роддом со своим планом заранее, говорит Вероника Завьялова:

«С юридической точки зрения достаточно привести план только медикам, которые будут принимать роды, ведь они должностные лица, обязанные соблюдать и оформлять право информированного согласия. Однако часть правовой культуры — согласование плана с администрацией роддома.

Мы рекомендуем отправить электронное обращение в учреждение здравоохранения за месяц-полтора, чтобы получить ответ и подать эти документы в приемное отделение и бригаде, которая будет вести роды. Женщина таким образом показывает, чего хочет, что готовилась к родам, знает, чего ожидать».

«План родов может быть подробный или состоять хоть из единственного пункта. План родов — это не алгоритм, а возможность диалога с помощниками в родах, медицинскими работниками о ваших пожеланиях, знаниях и взглядах на роды», — отметила эксперт.

Жительница Солигорска подавала план родов, но его проигнорировали.

«Я тщательно готовилась к своим родам, но всё прошло вообще не так, как я планировала. Медперсоналу было все равно! Акушерка рассмеялась мне в лицо, когда я показала ей план…

Амниотомия, окситоцин, давление на живот! Все было без моего согласия и без причин выполнять данные манипуляции! Так что, к сожалению, женщина не защищена от грубости и своеволия врачей, даже если у нее есть план родов», — рассказала жительница Солигорска.

В практике проекта «Радзіны» были случаи, когда одной и той же женщине из роддома приходил ответ о невозможности выполнить ее план родов, а из Комитета по здравоохранению, что все пункты выполнимы в случае физиологического течения родов.

«Часто все-таки получается реализовать план родов, так что этой возможностью защитить свои права стоит пользоваться», — сказала Вероника Завьялова.