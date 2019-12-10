Видеофакт: Президент Эстонии подписала тысячи рождественских открыток 3 10.12.2019, 10:02

КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД

ФОТО: NH.EE

Каждая из них — авторская работа, сделанная, чтобы поздравить своих соотечественников.

Керсти Кальюлайд любит баловать своих земляков. На днях, в преддверии Рождества и Нового года, она подписала 2700 открыток с поздравлениями соотечественникам на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках, пишет «Солидарность».

Рождественские открытки эстонский лидер подписывает не первый год. Причем это не какой-то стандартный ширпотреб, купленный в ближайшем магазине, а авторские работы, специально создающиеся для этой цели.

Каждый год Керсти Кальюлайд делает это в сотрудничестве с эстонскими художниками. На этот раз автором открытки стала иллюстратор и татуировщик Эйли Лепик, которая в своих работах любит обращаться к мифологии, анимации и мистике.

Поздравляя соотечественников, Керсти по обыкновению совместила приятное с полезным. Темой открыток этого года стала идея экологической устойчивости, а героями – лиса и кролик, танцующие под елкой.

– Идея рождественской открытки заключается в экологической устойчивости, и здесь вы найдете советы и предложения о том, как каждый день принимать более экологичные решения, чтобы превратить потребление в мире в более сознательное. Мы делали это и раньше – Эстония активно продвигала изменения в цифровой сфере, и именно здесь начался Всемирный день уборки, – написала Кальюлайд на своей странице в Faceboоk.

Почему на открытках изображены лиса и кролик? «Это потому, что человек не должен себя ставить выше природы, а помнить, что он является ее частью», – пояснила она. Кстати, все открытки напечатаны на стопроцентно переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.

Рождественские открытки, подписанные президентом, уже находятся в пути. Эстонская почта обещает доставить их в срок. Люди, получившие их в канун праздника, наверняка будут приятно удивлены.