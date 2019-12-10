«У меня бургеры из деревень заказывают» 10.12.2019, 10:47

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Фото: onliner.by

Как белорус решил разбогатеть на фастфуде в Малорите.

Косматый дворняга Тоша здесь — главный красавчик и регулирующий орган. Пес кидается на проезжающие машины и громко лает. Видимо, призывает попробовать бургеры своего хозяина. Макс учился футболу в детской школе брестского «Динамо» (до появления денег), пытался зацепиться за спорт, а затем решил развиваться на гражданке.

В итоге, попутешествовав по области, он все же вернулся домой. Идею открыть непонятный для жителей Малориты фуд-трак сперва жестко блокировали, но парень не отступил. Место, на котором теперь стоит его «бочка», к слову, отличное — центр города недалеко от фактурного памятника Ленину и основной проезд. Макс включает оборудование и начинает пересказывать трудовую биографию, пишет onliner.by.

«Чудак дал деньги и предложил ворочать все самому»

Закончил с футболом, вернулся домой, встал вопрос с отработкой практики.

— Я окончил минский пед. Менеджер по спорту и туризму. Люди с такой специальностью у нас отрабатывают физруками. Не было куда всунуться. Около украинской границы все-таки отыскали место в деревне Ланская. И вот там началась жесткая жесть. Как будто ты из 2019-го попадаешь прямиком в Советский Союз. 56 учеников. Тебя чему-то учили, методики какие-то, знания. Я сунулся: «А давайте так». Нет. Еще раз. Снова нет. Ясно. Устроил дебаты, а после окончания распределения понял, что оставаться не буду.

Вернулся домой, стал работать с предпринимателем из числа друзей семьи. Три года продавали компьютерную и бытовую технику в Малорите. Павильон 40 «квадратов». Деньги партнера, на Максе вся операционная деятельность — заказывай, продавай, делай что хочешь.

— Потом понял: пора делать что-то свое. Поступило предложение от друга вместе открыться в Барановичах. Ну я по молодухе со всеми тут попрощался, поблагодарил и рванул в Баранки. Думал одно, получилось другое. У меня был расчет на совместную работу, а чудак просто дал деньги и предложил ворочать все самому.

Изначально это было производство арахисовой пасты. Думали, станем поставлять ее в сетевые магазины, как в Европе или Америке, и каждая семья в Барановичах начнет есть нашу пасту на завтрак. Я как бы не очень верил. Но партнер говорил: «Давай, чего терять!» Я тестил, упирался во всевозможные сложности, но продолжал.

Ребята случайно увидели объявление о бизнес-курсах. Решили поучиться.

— Сходили на концентрат (три дня), зарядились, пошли дальше на интенсив. Полтора месяца гоняли в Минск. Я отучился, а на демодне презентовал производство арахисовой пасты. И был там в жюри один наш знаменитый бизнесмен. Я все распинаюсь: продажи, входы, выручка, маржа. А он такой: «Круто все у тебя, вообще огонь. А кому ты ее продавать будешь?» — «Людям». — «А на хрена эта паста в Беларуси нужна?» — «Ну, это же классно! В Америке все едят!»

Ну, он встает и говорит: «Поднимите руку те, кто в магазине вместо джема или варенья купит арахисовую пасту». Из 100 человек за джем проголосовали 80. Еще 10 не поняли, что такое арахисовая паста. Остальные решили, что, может быть, возьмут пасту. Он мне: «Еще есть вопросы?» Я пытался дать какой-то отпор, но человек меня жестко гасил.

В общем, Макс понял, что идея так себе. На этой почве партнеры стали ругаться. Потом вовсе перестали разговаривать. Хорошо, что проект не съел много денег — что-то вроде $1000. Максим год жил на свои накопления и помощь партнера. В итоге понял, что «давай, до свидания».

— Он хотел производство наладить. Денег имелось где-то 20 «косарей». И план распространять пасту в сетевиках тоже был до жути наивным. Вход стоит диких денег. Хорошо, что мои девушка и сестра в какой-то момент отрезвили: «Уезжай, надо тебе что-то менять». Летом прошлого года (в июле) собрал манатки и поехал на родину.

«Никто не станет брать твои бургеры и лодочки!»

Дома первое время было тяжко. Денег нет, мыслей нет, ничего нет. Предложение про фуд-трак сразу напоролось на критику: «Кому это надо? Люди пойдут и купят палку колбасы! Никто не станет брать твои бургеры и лодочки!» В общем, было давление.

— Хорошо, что сестра с девушкой подписывались под все предложения. В итоге я сидел себе в беседке на Wi-Fi и просчитывал этот фуд-трак. Гонял по городу, смотрел локации для стационарного размещения, а тут вышел во двор отцовский, смотрю: пятачок, прямо идеальный. 5×5 метров — все красиво. Глухая земля, центр города. Давай узнавать: как, что, куда? Вроде можно арендовать. Все автономно. А мне так и надо.

Место действительно крутое. По правую руку — исполком и милиция, по левую — местный Дом культуры. Правда, путь по инстанциям вышел тернистым.

— Прихожу, говорю, что хочу поставить фуд-трак, продавать фастфуд. На меня смотрят удивленными глазами. Типа, что такое «фуд-трак» и что такое «фастфуд»? Санстанция тоже затылок чешет. Электросети не понимают, как я буду свет по нормам проводить… Стал искать ребят, которые работают с такими же темами в Минске. В итоге нашел повара. Человек прямо делает фуд-траки. Он мне по полкам разложил, как это все работает и как это все регистрировать. Оказывается, не так все строго. Главное, знать, что говорить.

Наученный Макс отправился на второй заход в исполком, электросети, энергонадзор и санстанцию.

— Возникла проблема с кабелем, который идет к щитку. Мы предложили провести эти полтора метра под землей. То есть если отъезжаешь, то просто отключил и поехал, как с подзарядки. Но нельзя, есть какой-то учебник 2001 года: нужно возводить столб на три метра и делать все на весу. А мы сроки подгоняли под 6 октября. У нас в Малорите День города. У меня, грубо говоря, было два месяца. В итоге допуск дали в полдень 5-го числа. Мы ночью проводили свет. Нашли бригаду ребят, которые согласились работать в ночи, они траншею прокопали, кабель уложили. Ну все.

День города прошел топово. Фуд-трак всех порвал.

— Вообще, так делать нельзя. Я в YouTube посмотрел, как все это должно работать. Выбрали десять позиций: «Давай будем делать!» С 10:00 до 22:00 у нас стояла постоянная очередь на 15 человек. Сделали заготовки, так они через час закончились. Это сейчас ко мне подходят четыре человека, я в голове по-быстрому раскладываю, как готовить, и все оперативно отдаю. А тогда вообще ничего толком не умел. У тебя дикий поток. Паника. Мы с моей девушкой работали целый день. Но такие вещи закаляют.

Выручка за первый день — $500—600. Минус продукты — процентов 30. Очень круто.

— «Бочка» моя стоила $3000. Плюс оборудование — это от $5000 до $8000. Меня ж на курсах научили искать инвесторов, так что появились деньги. Отдаю их постоянно. Должен еще где-то тысяч пять. И я не знаю, сколько буду их отдавать. Мы еще летом задумали купить тачку с фаркопом, чтобы гонять на фестивали.

Пока же выездов было всего два: один очень хороший и один очень плохой.

— Поехали на районные «Дожинки». В жизни такого не видел. Деревня Доропеевичи. Туда с района все колхозы приезжают. Я думаю: «Классно сейчас будет, сцену поставят». В итоге выглядит это так. Все дороги перекрываются, выносятся столы и стулья, и каждый колхоз выставляет еду и алкоголь. То есть огромное такое застолье под открытым небом с 10:00 до 0:00. Когда есть халявная еда, зачем мы со своими бургерами и наггетсами? Я таких картин еще не видел. Ни разу не думал, что такое есть.

Успешным был выезд в Луково. Там проходил фестиваль какой-то музыки. Приезжали коллективы из Украины, из Витебска — масштабное мероприятие. Там мы до двух ночи работали. Окупили выезд. Заработали практически столько же, как и в День города. И это отсюда 20 километров.

«Колхознички, я вас сейчас бургерам научу — это не вариант»

Самый дешевый гамбургер у Макса стоит 2,6 рубля, самый дорогой — 8,5. Изначально местным жителям это было дико.

— Мне говорили: «Что это такое?», «Ну объясни», «Гамбургер — это бургер?». Молодежь реагировала позитивно: «А, гамбургер? Чизбургер? Давай-давай». Людям постарше я терпеливо все объяснял, какие начинки, какая булка, но все равно тяжело. Бабушки все равно только беляши покупают. Это понятная еда, этому доверяют. Мне без подобных позиций не прожить.

Знаешь, мы изначально попробовали выехать на барановичской фишке и делать лодочки. У официального дилера аппарат для их производства стоит $1300. Но мы взяли на eBay за штуку. Знакомая как раз была в Огайо, привезла. Но он свое отработал. И стоимость совершенно не оправданна. Когда я бургеры добавил, спрос на лодочки тут же упал. Люди наелись. А подготовка аппарата — это только час. И когда у тебя не покупают те лодочки, приходится их выкидывать.

Макс говорит, что развивать непопулярную тему на периферии необязательно тяжело.

— Надо иметь понятие о предпринимательстве и своих желаниях. Я ж на долгосрок работаю и верю, что получится. Потому абсолютно спокойно рассказываю и показываю людям, что это, как оно готовится, с чем его едят. Вот смотри, когда ты в Бресте или Минске заходишь в «Мак», то просчитываешь, что на прием пищи тебе понадобится минут 15 и еду подадут практически сразу. У меня же такого нет. Человек пришел и не понимает, что я ему готовлю. И вот я поясняю, что могу сделать за минуту, но будет ерунда. Подожди четыре минуты — и получится классно. Не кулинария у меня тут.

Теперь парень разобрался с оборудованием. Работает вдвоем со своей девушкой. Стараются не жаловаться на несезон.

— Многие приезжают и спрашивают, почему мы в Бресте не ставим такой фуд-трак именно на Совке (улице Советской). В районе тоже такого нигде нет. У нас уже клиенты есть постоянные. Пока несезон, работаем на «пожить». И да, жить можно. Просто работать надо. Если ты такой борзый приедешь, типа, колхознички, я вас сейчас бургеры научу есть, ничего не будет. Тебя пошлют куда подальше и пойдут в любимую кулинарию. Когда уделяешь людям время, они хоть немного, но прислушиваются. У нас же люди простые. Если ты к ним хорошо относишься и понравился, они всем друзьям и родственникам расскажут, наказав приходить за бургером.

На молодежь работает Instagram. На людей постарше действует молва. Оба инструмента нам помогли, когда сделали доставку. У меня бургеры из деревень заказывают. Есть одна женщина из Дрочево.

— Как?

— Дрочево. Деревня — 30 километров отсюда. Не дорога, а жесть какая-то. Почти граница. Два раза ей завезли, чуть машину не убили. Если со временем нормально, соглашаемся. Заказ от 20 рублей — доставка бесплатная. За час привозим.

Максу нужно вернуть пятерку, которую он должен, сделать посадку возле стационарного места и разобраться с тачкой, чтобы выехать на какой-то крупный фестиваль.

— Мне бы хотелось, чтобы наш фуд-трак сделал Малориту как-то примечательнее. Недалеко поворот на границу. Туда все автобусы на Львов гонят. Можно периодически вывозить туда фуд-трак. Пусть люди пробуют. Тем более автобусы в любом случае стоят. Сетевуха по району — это идеальный вариант. Буду думать.