В бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

В бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов1
- 10.12.2019, 10:57
Речь идет о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке».
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по вооруженным делам сената.
Документ предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов «в целях обеспечения энергетической безопасности Европы». Для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на 734 млн долларов. Кроме того, документ содержит пункт о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400.
«Стратегия национальной обороны признает, что мы находимся в серьезной конкуренции с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки», — говорится в документе.
Кроме того, оборонный бюджет США запрещает военное сотрудничество с Россией. Предполагается, что документ примут до конца года. Пока он согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.
Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш объяснял, что ограничения санкции против «Северного потока-2» нацелены на компании, участвующие в строительстве трубопровода. Он отмечал, что положение о соответствующих ограничениях добавят в проект об оборонном бюджете, так как на подготовку отдельного документа не хватает времени. По данным немецкого издания Bild, под действие санкций может попасть швейцарская Allseas, а также немецкие компании, сотрудничающие с «Газпромом».