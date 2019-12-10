В бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов 1 10.12.2019, 10:57

Речь идет о «Северном потоке-2» и «Турецком потоке».

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по вооруженным делам сената.

Документ предполагает введение санкций против связанных с Россией трубопроводов «в целях обеспечения энергетической безопасности Европы». Для «сдерживания России» предлагается увеличить расходы на «европейскую оборонную инициативу» на 734 млн долларов. Кроме того, документ содержит пункт о запрете на поставки в Турцию самолетов F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400.

«Стратегия национальной обороны признает, что мы находимся в серьезной конкуренции с Россией и Китаем. Наши соперники хотят нарушить международный порядок и обрести влияние. Поэтому проект бюджета национальной обороны на 2020 финансовый год включает меры, призванные поддержать конкурентоспособность Америки», — говорится в документе.

Кроме того, оборонный бюджет США запрещает военное сотрудничество с Россией. Предполагается, что документ примут до конца года. Пока он согласован комитетами по вооруженным делам Палаты представителей и Сената.

Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш объяснял, что ограничения санкции против «Северного потока-2» нацелены на компании, участвующие в строительстве трубопровода. Он отмечал, что положение о соответствующих ограничениях добавят в проект об оборонном бюджете, так как на подготовку отдельного документа не хватает времени. По данным немецкого издания Bild, под действие санкций может попасть швейцарская Allseas, а также немецкие компании, сотрудничающие с «Газпромом».