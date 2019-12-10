Вратарь «Милана»: Очень хочу сыграть за футбольную сборную Беларуси 1 10.12.2019, 11:00

Также Артур Булавкин рассказал, за какие команды болеет в белорусском чемпионате.

14-летний белорусский вратарь Артур Булавкин, занимающийся в структуре итальянского «Милана», рассказал о том, что мечтает выступать за белорусскую сборную, пишет «Прессбол».

– Я белорус. И горжусь своей страной. Очень хочу сыграть за сборную. Но в будущем хочу выступать и в итальянском клубе.

– Не смущает, что наша сборная еще никогда не играла на топ-турнирах?

– В моем понимании она может туда попасть. Но команда возрастная. А, как мне кажется, надо давать больше возможностей молодым. Они быстрее, у них есть желание.

– В последнее время молодых в сборной стало больше.

– Отлично. Это очень хорошо. Нужно работать, работать и работать. Мы знаем, что у команды есть шанс попасть уже на чемпионат Европы-2020. Наблюдаем и за сборной, и за чемпионатом. Когда приезжаю в Беларуси, хожу на матчи БАТЭ, «Энергетика», – сказал Булавкин.