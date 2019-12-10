«Баста!»: Мы на пороге грандиозного шухера? 3 10.12.2019, 11:14

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Фото: «Радыё Свабода»

Об этом говорят на улицах, в поликлиниках, магазинах и на рынках.

Работников ведущих предприятий страны отправляют в отпуска за свой счет. «Депутаты» разрешают вводить ограничения на покупку валюты. Эта самая валюта дорожает на фоне провала сочинских переговоров, пишет Telegram-канал «Баста!».

На следующий год выпадает пик выплат по госдолгу — почти 9 миллиардов рублей. Нацбанк планирует снижение объема валютных интервенций. Долги предприятий превысили ВВП страны. Слухи о запрете долгосрочных кредитных рассрочек в магазинах и девальвации после новогодних праздников.

Это все — заголовки новостей последних двух недель. Да что там новости — об этом говорят на улицах, в поликлиниках, магазинах и на рынках

Никогда такого не было и вот опять.

Вам не кажется, что мы на пороге грандиозного финансового шухера?

Занимаем очереди за телевизорами и гречкой.