«Баста!»: Мы на пороге грандиозного шухера?3
- 10.12.2019, 11:14
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Об этом говорят на улицах, в поликлиниках, магазинах и на рынках.
Работников ведущих предприятий страны отправляют в отпуска за свой счет. «Депутаты» разрешают вводить ограничения на покупку валюты. Эта самая валюта дорожает на фоне провала сочинских переговоров, пишет Telegram-канал «Баста!».
На следующий год выпадает пик выплат по госдолгу — почти 9 миллиардов рублей. Нацбанк планирует снижение объема валютных интервенций. Долги предприятий превысили ВВП страны. Слухи о запрете долгосрочных кредитных рассрочек в магазинах и девальвации после новогодних праздников.
Это все — заголовки новостей последних двух недель. Да что там новости — об этом говорят на улицах, в поликлиниках, магазинах и на рынках
Никогда такого не было и вот опять.
Вам не кажется, что мы на пороге грандиозного финансового шухера?
Занимаем очереди за телевизорами и гречкой.