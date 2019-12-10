Минчане требуют убрать перегородившую тротуар «Табакерку» 1 10.12.2019, 11:24

Фото с сайта petitions.by

Киоск появился на улице Кузьмы Чорного.

Появилась петиция, в которой минчане требуют убрать табачный киоск, перегородивший тротуар. Обращение появилось на сайте petitions.by.

Возле здания № 21 по улице Кузьмы Чорного установили «Табакерку».

«Помимо вопросов эстетического и юридического характера, этот конкретный объект вызывает у нас вопросы безопасности», — пишут в петиции.

Минчане обращают внимание на то, что киоск ограничивает обзор для людей на электросамокатах, велосипедах, моноколесах. Очередь рядом с «Табакеркой» может создать дополнительные помехи для движения. Киоск установлен вблизи автомобильной парковки, а это может создавать «слепую зону» для водителей, которые выходят на тротуар.

Авторы петиции указывают и на то, что поблизости есть три объекта торговли, где можно купить в том числе и табачную продукцию. Они ставят под вопрос целесообразность установки «Табакерки» в этом месте.

«Просим администрацию Первомайского района убрать данный торговый объект», — заключают минчане.

К слову, это не первая «Табакерка», на которую жалуются местные, пишет tut.by. В предыдущий раз похожая петиция сработала как раз в Первомайском районе Минска. Тогда киоск закрывал обзор на тротуаре на улице Кнорина — после жалобы жителей его демонтировали.