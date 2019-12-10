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Сайт «Миротворец» прекращает работу

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  • 10.12.2019, 11:56
  • 1,770
Сайт «Миротворец» прекращает работу

Остальные проекты украинского центра будут работать дальше. 

Сайт Миротворец прекращает работу. Об этом говорится на сайте центра "Миротворец", сообщает liga.net.

"Сегодня 10.12.2019 года в 18:00... мы полностью останавливаем серверы "Миротворца", а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала", - говорится в сообщении. Центр уведомляет, что доступ к сведениям в разделе Чистилище будет временно обеспечен для отдельных категорий пользователей на определенном закрытом ресурсе.

Остальные проекты Центра работать и дальше в открытом и доступном режиме.

К созданию сайта "Миротворец" имеет отношение на тот момент советник министра внутренних дел, а сейчас заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.


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