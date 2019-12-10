Шнуров высмеял отстранение РФ от международного спорта

Шнуров высмеял отстранение РФ от международного спорта10
- 10.12.2019, 12:13
- 3,595
Музыкант сочинил саркастическое стихотворение.
Известный российский артист, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, высмеял отстранение России от международных соревнований. Свое мнение в стихотворной форме музыкант опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает korrespondent.net.
Шнуров написал, что четырехлетнее отстранение от соревнований не огорчило российских спортсменов. Он предположил, что такое решение международного комитета поможет сэкономить миллиарды "для науки, для студентов и врачей".
В своем произведении артист заявил, что россияне не грустят от четырехлетнего отстранения, поскольку теперь у страны появилась возможность потратить финансовые средства не на международные состязания, а на науку, образование и медицину. Он предложил использовать спортивный азарт в игре в бильярд.
Шнуров предложил спортсменам реализовать свой азарт в спортивном бильярде. Также музыкант саркастично отметил, что пока в других странах "мячи пинали", россияне "бомбу смастерили".
Накануне исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира сроком на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать в международных турнирах под нейтральным флагом. Также отмечается, что отстранение России от международных соревнований не коснется Евро-2020.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не грустим мы от разлуки. Без скакалок и мячей. Хули, может для науки, Для студентов и врачей, Сэкономим миллиарды! Что нам бестолку лить пот? А азарт, вон - в бильярдной Тоже, между прочим, спорт. Кубки мира, мундиали? «Спорт, ты мир!» Вы это рилли? Вы пока мячи пинали, Мы тут бомбу смастерили.