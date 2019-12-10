Шнуров высмеял отстранение РФ от международного спорта 10 10.12.2019, 12:13

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Сергей Шнуров

Музыкант сочинил саркастическое стихотворение.

Известный российский артист, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, высмеял отстранение России от международных соревнований. Свое мнение в стихотворной форме музыкант опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает korrespondent.net.

Шнуров написал, что четырехлетнее отстранение от соревнований не огорчило российских спортсменов. Он предположил, что такое решение международного комитета поможет сэкономить миллиарды "для науки, для студентов и врачей".

В своем произведении артист заявил, что россияне не грустят от четырехлетнего отстранения, поскольку теперь у страны появилась возможность потратить финансовые средства не на международные состязания, а на науку, образование и медицину. Он предложил использовать спортивный азарт в игре в бильярд.

Шнуров предложил спортсменам реализовать свой азарт в спортивном бильярде. Также музыкант саркастично отметил, что пока в других странах "мячи пинали", россияне "бомбу смастерили".

Накануне исполнительный комитет WADA принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира сроком на четыре года. Российские спортсмены смогут выступать в международных турнирах под нейтральным флагом. Также отмечается, что отстранение России от международных соревнований не коснется Евро-2020.