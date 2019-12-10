закрыть
10 декабря 2019, вторник, 13:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

«Империи, союзы — хуже коммуналки и общежития»

  • 10.12.2019, 12:20
  • 1,007
«Империи, союзы — хуже коммуналки и общежития»
Фото: «Радыё Свабода»

Почему белорусы и дальше будут отстаивать независимость.

Глава гродненской городской организации Объединенной гражданской партии Владимир Прудников в комментарии «Радыё Рацыя» призвал жителей Гродно поддерживать независимость Беларуси.

«Независимость — это в первую очередь собственный дом, собственная страна, пусть и небольшая , но все-таки она наша, собственная. Белорусы не имели независимости, как народ, на протяжении нескольких веков. То были частью Российской империи, то частью Советского Союза… Сейчас мы имеем величайшую ценность - свое собственное государство, свой дом. Империи, союзы — хуже коммуналки и общежития», — заявил политик.

По мнению политика представители его организации примут участие в различных акциях, которые будут происходить в поддержку независимости Беларуси.

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец