«Империи, союзы — хуже коммуналки и общежития» 10.12.2019, 12:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Почему белорусы и дальше будут отстаивать независимость.

Глава гродненской городской организации Объединенной гражданской партии Владимир Прудников в комментарии «Радыё Рацыя» призвал жителей Гродно поддерживать независимость Беларуси.

«Независимость — это в первую очередь собственный дом, собственная страна, пусть и небольшая , но все-таки она наша, собственная. Белорусы не имели независимости, как народ, на протяжении нескольких веков. То были частью Российской империи, то частью Советского Союза… Сейчас мы имеем величайшую ценность - свое собственное государство, свой дом. Империи, союзы — хуже коммуналки и общежития», — заявил политик.

По мнению политика представители его организации примут участие в различных акциях, которые будут происходить в поддержку независимости Беларуси.

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.