Зеленский: У нас с Путиным абсолютно разные взгляды по границе 23 10.12.2019, 12:33

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Президент Украины рассказал, какие аргументы приводил по этому вопросу на переговорах в Париже.

10 декабря в Париже во время пресс-конференции по итогам нормандского саммита президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и президента РФ Владимира Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу под контроль Киева неподконтрольного участка границы Украины и России, передает gordonua.com.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, абсолютно разный взгляд по поводу передачи границы и когда это возможно. Я могу открыто об этом говорить. Президент РФ говорит о том, что Минские соглашения (то, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписывал) гласят: передача границы – после выборов. Я, естественно, поднимаю вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов. Я, мне кажется, очень аргументировано говорю. Но пока у нас разный взгляд. Но, думаю, неслучайно мы говорим о встрече через несколько месяцев, неслучайно у нас встреча четырех лидеров. Мне кажется, что в этих вопросах мы найдем выход. Скажем так: не найдем, а обязаны найти. Иначе мы не сдвинемся далеко", – сказал Зеленский.

Путин подтвердил, что позиции по этому вопросу у него и Зеленского не совпадают.

"Нашу позицию очень легко понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. А там написано, что Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границе, на следующий день после выборов. Там так написано. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем вскрывать Минские соглашения и их заново переписывать? Там каждый пункт увязан между собой. Если мы вскроем один, начнется переписывание других, и мы вообще потеряем все, создадим ситуацию, при которой вообще ничего не сможем сделать. Такова наша логика. Мне кажется, она вполне оправдана", – заявил президент РФ.

Выполнить пункт Минских соглашений, согласно которому контроль над украинско-российской границей на Донбассе будет восстановлен Украиной после местных выборов на оккупированных территориях, "возможно", но это стало бы ошибкой, заявил журналистам в Париже в ночь на 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский. Брифинг опубликовала пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Означают ли эти переговоры, что в случае мнения [президента России Владимира] Путина о невозможности установления на границе украинских войск и так далее, будет стена стоять на границе между Украиной и оккупированным Донбассом?" – спросил журналист, основатель издания gordonua.com Дмитрий Гордон.

"Мы сегодня столько времени потратили, не даром, именно на вопрос границы… Он был тет-а-тет с людьми, потом вдвоем, потом было финальное заседание вчетвером, мы там продолжили этот вопрос… То есть я, как и чувствовал, читая "Минск", когда пришел к президентству, что… это самый сложный вопрос. И как из этого выйти – никто не знает. Потому что принять это в том виде, как это там есть, [в Минских соглашениях] – неправильно. Возможно или невозможно? Мы понимаем, что раз подписали, то возможно. Но неправильно. Это будет ошибка", – заявил Зеленский.

Он добавил, что приводил Путину аргументы о необходимости восстановления контроля Украины над границей на Донбассе перед выборами на оккупированных территориях.

"Ну посмотрите, статистика есть, что в мире, я не хочу ошибиться, или 320, или 230 было конфликтов. И во всех конфликтах, если граница передавалась под контроль после выборов, то снова была эскалация. Есть такая статистика. Зачем нам с вами практиковать это на Украине? Вот про что я говорил. А у них аргумент – так зачем вы подписывали..." – рассказал Зеленский.

Саммит в нормандском формате в Париже начался 9 декабря около 17.00, перед встречей четырех лидеров президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин провели двухсторонние встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Примерно в 18.20, почти с полуторачасовым опозданием, начались переговоры лидеров "Нормандской четверки". Эту встречу прервали для переговоров Зеленского и Путина. После ее окончания состоялся рабочий ужин "четверки", который длился около двух часов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в предыдущий раз 19 октября 2016 года в Берлине.