Ищем профессионалов для работы на сайте «Хартия-97»1
- 10.12.2019, 12:31
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Сайт Charter97.org объявляет набор стажеров для журналистской работы в варшавском офисе редакции.
Обязательные условия:
- опыт работы в интернет-журналистике;
- знание общественно-политической жизни Беларуси, новейшей истории нашей страны;
- владение белорусским и русскими языками (английский и польский – приветствуются);
- грамотность, умение писать, желание и готовность много и интересно работать;
- журналистское образование желательно, но не обязательно.
В первую очередь будут рассматриваться претенденты, проживающие в Польше, и имеющие высшее образование.
Стажеры, успешно прошедшие испытательный срок, могут рассчитывать на официальное трудоустройство.
Пишите на почту charter97@gmail.com.