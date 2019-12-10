Как выживает белорусский бизнес? Дмитрий Наривончик

10.12.2019, 12:39

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Есть сферы, в которых предприятиям очень сложно находиться на плаву.

Ни для кого не секрет, что зарегистрированные юридические лица могут существовать только на бумаге и не вести активную экономическую деятельность. Что же у нас в стране реально происходит с уже работающими и вновь создаваемыми юрлицами?

В статистике есть отдельное направление, которое изучает «мертвые» предприятия, а также процессы перехода предприятий в состояние активности («рождаемость») и прекращение ими деятельности («смертность»). Это направление получило название бизнес-демографии.

Такого рода информацию отслеживает и Национальный статистический комитет, который на ежегодной основе публикует бюллетени, посвященные этому разделу статистики. Обратимся к свежему обзору, чтобы узнать, как живут и умирают белорусские предприятия.

В регионах убыль предприятий выше, чем в Минске и Минской области

По официальным данным, в Беларуси зарегистрировано 112 956 предприятий разной величины и формы собственности. Из них активными (с выручкой и количеством сотрудников выше нуля) являются 105 822 предприятия, или 93,68%.

Основная масса «живых» организаций приходится на Минск и Минскую область – 57,6% от их общего количества. Эти же регионы отличаются положительной динамикой прироста: здесь количество активных предприятий непрерывно растет из года в год.

В других регионах ситуация хуже: для них характерна прогрессирующая убыль активных предприятий, начиная с 2015 г. Так, за последние 3 года количество активных предприятий Брестской области уменьшилось на 1,2%, Гомельской – на 2,8%, Гродненской – на 3,2%. Больше всего предприятий потеряли Витебская и Могилевская области – 5 и 5,8% соответственно.

Цифры убыли не кажутся катастрофически высокими только из-за того, что «смертность» предприятий на периферии частично компенсируется «рождаемостью» – взамен покинувших строй предприятий появляются новые игроки. Сама же по себе «смертность» может достигать от 5,9 до 9% в зависимости от года и области.

Положительная статистика по Минску и Минской области компенсирует негативные тенденции в регионах, поэтому в целом по стране наблюдается прирост активных предприятий. Только радоваться рано, ведь есть одно существенное обстоятельство.

Только 1/3 активных предприятий создают рабочие места

Большинство активных предприятий – это компании с небольшим количеством работников. У 64,5% таких предприятий в штате работает меньше 5 человек. Получается, что количество работников распределено неравномерно.

Основная масса – 79,4% работников – сосредоточена в крупных предприятиях, доля которых невелика – всего 5,8% от их общего количества.

Вновь рождаемые бизнесы почти не создают рабочие места. По статистике, среднее количество работников, регистрируемое при создании предприятия, – 1,43 человека.

То есть основное количество рабочих мест создают зрелые предприятия, которые мы теряем из года в год. Заметить эту тенденцию можно по тому, как сокращается численность наемных работников, несмотря на рост экономически активных предприятий (рис. 1).

Пороговый возраст выживаемости белорусского бизнеса – 3 года

Интересны данные по выживаемости белорусских предприятий. Если принять количество предприятий, «рожденных» в 2013 г., за 100%, то пережить первый год сумели 90,7%, 2 года – 80,7%, 3 – 72,3%, 4 – 65,2%, 5 – 59,2%.

Получается, что пороговый возраст с точки зрения выживаемости для белорусского бизнеса – 3 года. Потому что именно первые 3 года темпы «смерти» предприятий составляют 8–10%, а после начинают замедляться до 5–6% в год.

В целом можно сказать, что белорусский бизнес демонстрирует неплохую выживаемость: 2/3 предприятий доживают до третьего года, 1/2 могут отметить пятилетие. Это подтверждает распределение активных предприятий по возрасту: 67,8% реально работающих бизнесов в 2018 г. – это организации старше 5 лет.

Можно предположить, что такая статистика связана с высокой адаптивностью белорусского бизнеса, его способностью работать в условиях экономической неопределенности и изменчивости национального законодательства. Интересно, что у региональных предприятий выживаемость более высокая, чем у столичных: до трехлетнего возраста здесь доживает 72–77% предприятий, до пятилетнего – 60–64%.

В каких сферах бизнеса выживать сложнее

С точки зрения бизнес-демографии самыми «кровавыми» видами деятельности являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов, промышленность, транспорт, складские услуги и курьерская деятельность. На эти сферы пришлось 56,8% «рождений» за 2018 г. и 64,1% «смертей» за 2016 г. (последние предоставленные данные)

Наиболее высокая выживаемость (по итогам трехлетнего периода) наблюдается в следующих отраслях: информационные технологии и связь (71,3%), промышленность (70,7%), сельское хозяйство (66,8%), транспорт, складирование и курьерская деятельность (66,5%). Наиболее низкая – в строительстве (57,9%) и торговле (61,2%).

Все объясняет статистика по предприятиям с высокими темпами роста выручки и количества работников (20% и более на протяжении 3 лет). 29,1% таких предприятий относятся к сфере промышленности, 24,8% – оптовой и розничной торговле, ремонту автомобилей и мотоциклов, 14,8% – строительству, 7,7% – транспорту, складированию и курьерской деятельности. Получается, что именно возможность высоких темпов роста является тем стимулом, который побуждает новых предпринимателей создавать предприятия и вступать в конкуренцию со «старичками», сражаясь за место под солнцем. Именно поэтому эти сферы одновременно и привлекательны, и являются отраслями высокой смертности, позволяя выжить только самым сильным игрокам.

Какие отрасли будут создавать рабочие места

Среди предприятий с высокими темпами роста Белстат выделяет «газелей» и «мышей». «Газели» – это предприятия, которые действуют 4–5 лет и интенсивно растут последние 3 года. «Мыши» – это предприятия, которые в первом году роста имели в штате менее 10 сотрудников.

Эти условные обозначения для разделения быстрорастущих компаний на разные типы предложил американский исследователь Дэвид Берч, который изучал взаимосвязь характерных особенностей предприятий с созданием рабочих мест. В частности, мыши – это мелкие игроки рынка, совокупный вклад которых в создание рабочих мест и итоговый ВВП невелик. Данные по количеству работников подтверждают это утверждение (рис. 2).

В противоположность «мышам» «газели» отличаются устойчивостью роста и, что немаловажно, по мере роста создают новые рабочие места. Именно поэтому «газели» выступают главными генераторами экономической активности и обеспечивают рост занятности в экономике.

По данным Белстата, больше всего «газелей» в промышленности, строительстве и информационных технологиях, а отраслями с доминированием «мышей» являются оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов и транспортная деятельность.

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Таким образом, больше всего перспектив по созданию новых рабочих мест в промышленности, строительстве и сфере информационных технологий.

Именно эти отрасли должны быть объектами государственной поддержки, если государство хочет стимулировать создание новых рабочих мест. Заметьте: сельского хозяйства в этом перечне нет.

Если сферу информационных технологий правительство еще поддерживает как «любимую дочку», то промышленности и строительству сейчас не приходится ждать новых привилегий – объем обязанностей и требований выше, чем объем прав.

В то же время вряд ли одна отрасль способна вытянуть всю белорусскую экономику, а значит, только IT нам может быть недостаточно.

Второй важный вывод: белорусский бизнес демонстрирует высокую выживаемость в сложных изменчивых условиях. Представьте, каких результатов он смог бы достичь, если дать ему хотя бы 2 года без серьезных изменений национального законодательства и внешнеэкономических шоков?

Дмитрий Наривончик, «Экономическая газета»