Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков 10.12.2019, 12:41

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Юрий Лужков

Фото: РИА «Новости»

Он руководил столицей России 18 лет.

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Вести.ru». РБК это подтвердил знакомый Лужкова.

Юрий Лужков руководил Москвой 19 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия». После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.