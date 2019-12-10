закрыть
10 декабря 2019, вторник, 13:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

  • 10.12.2019, 12:41
  • 3,275
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Юрий Лужков
Фото: РИА «Новости»

Он руководил столицей России 18 лет.

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Об этом сообщает «Вести.ru». РБК это подтвердил знакомый Лужкова.

Юрий Лужков руководил Москвой 19 лет, с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. В 2010 году он был отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым с формулировкой «утрата доверия». После отставки Лужков занялся пчеловодством и в интервью представлялся владельцем фермерского хозяйства.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец