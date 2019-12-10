«Многодетная семья поможет»: сколько льготники просят за растаможку авто? 2 10.12.2019, 12:51

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Рынок заметно оживился.

С момента появления 140-го указа, позволяющего инвалидам 1-й и 2-й групп и многодетным семьям растаможивать авто с уплатой 50% пошлины, прошло около восьми месяцев.

Рынок "свежих" авто заметно оживился. Корреспондент Автобизнеса случайно наткнулся в Сети на объявления, где так называемые льготники предлагают помощь в растаможке авто "со скидкой".

Существует ли дефицит, сколько просят за услуги и есть ли те, кто поставил этот бизнес на поток? Все это - в небольшом исследовании Автобизнеса.

"Есть льгота на растаможку"

Сразу после своего выхода указ наделал много шума. В том числе на страницах Автобизнеса звучали опасения, что льготная растаможка развяжет руки мошенникам. Но люди "в теме" уверяли, что все будет делаться тихо, через родственников, друзей, знакомых и т.д. По всей видимости, в большинстве случаев именно так и происходит. Однако есть и те, кто ищет клиентов на форумах в соцсетях.

Так, в одной из групп в Вконтакте можно наткнуться на объявления типа "есть льгота на растаможку", "растаможу авто со скидкой", "многодетная семья поможет растаможить авто" и т.д.

При этом большинство желающих "помочь" сэкономить на уплате пошлины предлагает свои услуги, не скрываясь под фейковыми аккаунтами и не стесняясь размещать свой номер телефона.

"Есть льгота"

Предложений много, их можно найти в различных группах, причем некоторые из групп выглядят явно заброшенными. Но это не помешало нам в одной из них найти пост, с момента публикации которого не прошло и суток.

Мужчина написал: "Есть льгота 50% на растаможку авто". И оставил свой номер телефона. Звонить мы ему не стали, но написали личное сообщение с фейкового аккаунта.

На наш вопрос Андрей ответил, что предложение актуально, и выслал свой номер телефона.

Другие участники нашего эксперимента были более открытыми к общению именно в формате переписки.

Два по 300

Например, Светлана разместила объявление еще в середине ноября.

Предложение также оказалось актуальным. Жительница Бреста готова помочь растаможить автомобиль со скидкой 50% за 300 долларов.

Мы продолжили переписку, поинтересовались, какой у Светланы официальный доход, а также выяснили, что ее муж тоже готов растаможить на себя автомобиль.

Как нам удалось выяснить, пока ни она сама, ни ее муж не успели растаможить на себя автомобиль.

Также Светлана прислала нам номер телефона своего мужа.

"Официально и прозрачно"

Кроме объявлений, сделанных непосредственно самими льготниками, в одной из групп можно встретить посты от тех, кто, по всей видимости, занимается пригоном авто из Европы.

Они обещают официальное и полное оформление документов. Льготная растаможка также имеется в списке опций.

При этом ниже в ленте можно найти, как тот же молодой человек под именем Андрей интересуется объявлением, в котором девушка спрашивает: “Кому нужна льготная растаможка?”

В Минске дороже?

Светлана из Бреста была не единственной, кто готов в переписке озвучить сумму желаемого вознаграждения.

Мужчина, проживающий в Минске, оказался менее скромным и озвучил ценник 500 долларов.

Мы хотели уточнить, есть ли у него виза и водительское удостоверение, но этот вопрос мужчина проигнорировал.

Утильсбор по 1500 евро

Переписывались мы не только с непосредственными льготниками, но и с одним из тех, кто предлагает услуги по поиску и пригону авто из Европы и не только.

Мужчина озвучил цены на свои услуги, а также ответил, что льготники тоже имеются.

Кроме того, в ходе переписки он успел предупредить нас о грядущем повышении утилизационного сбора!

Вердикт

Если учитывать, что в категорию льготников попадает около полумиллиона наших граждан, желающих помочь сэкономить на растаможке должно хватить всем. А то, что люди сами ищут себе клиентов, навевает на мысли, что цены на их услуги в ближайшее время могут упасть. Тем более что мы без особого труда нашли двоих готовых растаможить на себя авто за 300 долларов, и это не где-нибудь в глубинке, а в большом приграничном Бресте.