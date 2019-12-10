Давайте лучше будем, как Швеция 10.12.2019, 12:57

Петр Кузнецов

10 декабря мир отмечает Международный день прав человека ООН.

Основатель гомельского портала «Сильные новости» Петр Кузнецов поздравляет всех с праздником: «Пусть и достаточно виртуальным для нас. Будем надеяться, пока».

– Для того, чтобы додуматься до простейшей (как сегодня кажется, ранее, по всей видимости, людям это было отнюдь не очевидно) мысли о том, что все рождаются равными в своих правах, человечеству понадобилось пройти через две мировые войны и пожертвовать десятками миллионов жизней, что называется, на ровном месте, – пишет Петр Кузнецов. – К сожалению, глядя на то, как к этой идее относятся страны вне границ «золотого миллиарда», приходит страшная мысль о том, что большинству и двух мировых мало.

По всей видимости, «золотой миллиард» – он потому и «золотой», что люди там умеют извлекать уроки и из прошлого, и из ошибок.

Какая-нибудь Швеция, пройдя через разрушительную войну на своей территории в каком-нибудь 18 веке, навсегда принимает нейтралитет и больше такого не допускает.

Какая-нибудь Россия, проходя через такие войны каждые сто лет, все равно очень хочет «повторить» и с упорством, достойным лучшего применения, ищет для этого пути и возможности.

Давайте лучше будем как Швеция. С миром и правами.