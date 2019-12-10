«В воскресенье я впервые в жизни шел по улицам Минска с бело-красно-белым-флагом» Максим Червоненко, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»

10.12.2019, 13:15

ФОТО: TUT.BY

И знаете что? Мне это понравилось.

Акции протеста, прошедшие на выходных в Минске, стали неожиданностью для многих. Десятилетия диктатуры, уничтожение исторической памяти, отъезд тысяч белорусов за границу — и все равно море национальных флагов и патриотические лозунги.

Задумайтесь только, 25 лет - это не годик и не десять. Это треть жизни среднего белоруса. Рождение, школа, университет, первая работа, создание семьи — вот что этот срок означает для тех, кто родился 25 лет назад. А еще это время, когда формируются взгляды и осознание того, что всю взрослую жизнь тебе за эти взгляды нужно будет бороться.

Обратили внимание, на улицы вышло поколение, выросшее при диктатуре. Рядом со мной были те, кто родился вместе с независимой Беларусью, для кого бело-красно-белый флаг над Домом правительства и уличное сопротивление конца прошлого века — не более, чем легенды.

Мы всегда понимали, что Лукашенко врет, продает страну, что он диктатор и самодур. Но логика последних десятилетий и инстинкт самосохранение подсказывал простой выход — закончить школу/универ и валить отсюда. Не потому, что мы не патриоты, не потому, что страшно. Потому что не видели смысла бодаться со стеной.

Почему вышли сейчас? Потому что увидели, что стена, которая еще вчера казалась гранитным монолитом, все в трещинах. За осыпавшейся штукатуркой — гниль, плесень и рассыпающиеся в пыль кирпичи. Почему не видели раньше — не знаю. Может не обращали внимания, может были слабы и неуверенны, может еще что-то.

Я впервые в жизни пришел на Площадь 8 ноября, месяц назад. 16 ноября я впервые в жизни присоединился к оппозиционной организации. В это воскресенье я впервые в жизни шел по улицам Минска с бело-красно-белым-флагом. И знаете что? Мне это понравилось.

Максим Червоненко, 25 лет, телеграмм-канал «Европейская Беларусь»