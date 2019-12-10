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Беларусь в ООН выступила против деоккупации Крыма

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  • 10.12.2019, 13:25
Беларусь в ООН выступила против деоккупации Крыма

Против вывода российских войск выступили еще 19 стран.

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию с призывом вывести российские войска из Крыма, пишет РИА «Новости». В ее поддержку проголосовали 63 страны. Беларусь высказалась против.

Кроме Беларуси, против вывода войск выступили еще 19 стран, среди которых Россия, Армения, Кыргызстан Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия и так далее. Воздержались 66 стран.


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