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Путину остается только балет?

  • 10.12.2019, 13:23
Путину остается только балет?

Крымчане — о санкциях ВАДА против России.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. У крымчан в соцсетях эта новость вызвала шквал эмоций – от отчаяния и негодования до радости и сарказма.

Причиной спортивных санкций против России стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Для проукраинских комментаторов решение ВАДА стало приятной новостью, пишет «Крым. Реалии».

Среди пострадавших от решения ВАДА – и крымские спортсмены, которые в свое время переметнулись из сборной Украины в сборную России.

Пророссийские комментаторы впали в бессильное отчаяние.

Многие комментаторы встретили новость о спортивных санкциях против России шутками и ерничаньем.


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