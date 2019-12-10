Путину остается только балет? 10.12.2019, 13:23

Крымчане — о санкциях ВАДА против России.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. У крымчан в соцсетях эта новость вызвала шквал эмоций – от отчаяния и негодования до радости и сарказма.

Причиной спортивных санкций против России стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

Для проукраинских комментаторов решение ВАДА стало приятной новостью, пишет «Крым. Реалии».

Согласно стандарту ВАДА, россия лишается права проводить какие-либо международные соревнования. В следующие 4 года россия не сможет принять участие в Олимпиадах и на чемпионатах мира. Кроме того, россия не сможет принимать крупные международные турниры https://t.co/PHNd1yWlxH 2/2 pic.twitter.com/bRdnnh8Zx8 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 9, 2019 ВАДА, дякуємо за новорічний подарунок! 😎 — Крымская Жужелица (@crimea2042) December 9, 2019 Считаю, что под российским флагом нужно запретить в мире примерно все — Шановне Пандство (@crimeapanda) December 9, 2019

Среди пострадавших от решения ВАДА – и крымские спортсмены, которые в свое время переметнулись из сборной Украины в сборную России.

За предательство Украины расплачивается и Вера Ребрик - чемпионка Европы 2012 года по метанию копья.Ватница,перейдя на сторону россии, вместо международных соревнований теперь пасется где-то на российских вонючих болотах,откуда ее не слышно и не видно> https://t.co/9oB2fg2Rh6 2/2 pic.twitter.com/kVcy8fH68k — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 9, 2019

Пророссийские комментаторы впали в бессильное отчаяние.

Многие комментаторы встретили новость о спортивных санкциях против России шутками и ерничаньем.