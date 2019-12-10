Путину остается только балет?
- 10.12.2019, 13:23
Крымчане — о санкциях ВАДА против России.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. У крымчан в соцсетях эта новость вызвала шквал эмоций – от отчаяния и негодования до радости и сарказма.
Причиной спортивных санкций против России стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.
Для проукраинских комментаторов решение ВАДА стало приятной новостью, пишет «Крым. Реалии».
Согласно стандарту ВАДА, россия лишается права проводить какие-либо международные соревнования. В следующие 4 года россия не сможет принять участие в Олимпиадах и на чемпионатах мира. Кроме того, россия не сможет принимать крупные международные турниры https://t.co/PHNd1yWlxH 2/2 pic.twitter.com/bRdnnh8Zx8— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 9, 2019
ВАДА, дякуємо за новорічний подарунок! 😎— Крымская Жужелица (@crimea2042) December 9, 2019
Считаю, что под российским флагом нужно запретить в мире примерно все— Шановне Пандство (@crimeapanda) December 9, 2019
Среди пострадавших от решения ВАДА – и крымские спортсмены, которые в свое время переметнулись из сборной Украины в сборную России.
За предательство Украины расплачивается и Вера Ребрик - чемпионка Европы 2012 года по метанию копья.Ватница,перейдя на сторону россии, вместо международных соревнований теперь пасется где-то на российских вонючих болотах,откуда ее не слышно и не видно> https://t.co/9oB2fg2Rh6 2/2 pic.twitter.com/kVcy8fH68k— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) December 9, 2019
Пророссийские комментаторы впали в бессильное отчаяние.
Многие комментаторы встретили новость о спортивных санкциях против России шутками и ерничаньем.
Исполоком ВАДА запретил на олимпиаде вату.— Шановне Пандство (@crimeapanda) December 9, 2019
Российские спортсмены, не ссыте— Шановне Пандство (@crimeapanda) December 9, 2019