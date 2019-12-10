закрыть
10 декабря 2019, вторник, 16:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко рассказал о возможной унификации налогового законодательства с РФ

16
  • 10.12.2019, 13:43
  • 4,663
Лукашенко рассказал о возможной унификации налогового законодательства с РФ

Об этом он заявил во время обсуждения цен на алкоголь и сигареты.

Лукашенко требует не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом он заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БелТА.

— Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет. — прим.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, — заявил он.


популярное за неделю

Мнение

Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко
Представитель «русского мира» в Беларуси — это Лукашенко Андрей Санников
Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец