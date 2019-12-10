Лукашенко рассказал о возможной унификации налогового законодательства с РФ 16 10.12.2019, 13:43

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Об этом он заявил во время обсуждения цен на алкоголь и сигареты.

Лукашенко требует не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом он заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БелТА.

— Понятно, что в Российской Федерации табак, да и алкоголь, по ценам значительно выше, чем в Республике Беларусь. Если вдруг унификация (налогового законодательства произойдет. — прим.), это может привести к серьезному росту цен на табачные изделия, что недопустимо для граждан Беларуси, — заявил он.