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Демократы обвиняют Трампа уже по двум статьям об импичменте

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  • 10.12.2019, 13:54
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Демократы обвиняют Трампа уже по двум статьям об импичменте

Обвинения должны быть официально обнародованы сегодня.

Демократы в Палате представителей США 10 декабря должны обнародовать две статьи об импичменте против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Анонимные источники агентства в Палате заявили, что президенту Трампу выдвинут обвинения в использовании служебного положения в личных целях и препятствовании работе Конгресса. Эти данные подтверждают также источники AP и The Washington Post.

Таким образом на этой неделе юридический комитет может проголосовать касаемо того, посылать ли официальные обвинения, известные как статьи об импичменте, на голосование в Палату.

Импичмент как средство: какие скрытые последствия несет отстранение Трампа

Если Палата одобрит статьи, как ожидается, подконтрольный республиканцам Сенат проведет слушания для решения вопроса об отстранении президента от должности, которое считается маловероятным.

В США ведется расследование о возможности импичмента Трампа из-за обвинений в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести вред своему политическому оппоненту Джо Байдену. Демократы в Конгрессе расценивают это как злоупотребление полномочиями. Трамп отрицает неправомерные действия.


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