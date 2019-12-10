Елена Терешкова: Когда власти видят, что нас много – они отступают 10.12.2019, 14:42

Фото: «Наша Ніва»

Активистка рассказала, почему совесть позвала ее на Площадь.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елена Терешкова рассказала Charter97.org, почему решила принять участие в акциях, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря:

- Сейчас существует такое мнение, что угрозы независимости будто нет, что идет обычный процесс, который закончится тем самым, что и каждый раз – ничем. Я считаю, что это ошибкой. Мы видим, что Россия ведет себя с окружающим миром более агрессивно, чем раньше. Идет эскалация агрессии, эскалация глупых политических амбиций. Подходит срок, когда, в соответствии с собственными законами, Владимир Путин не может быть переизбран на очередной срок. Потому я очень серьезно отношусь к угрозе со стороны России.

Опыт наблюдения за политическими кампаниями в Беларуси показывает, что акции сразу не бывают массовыми. Люди выходят, когда видят, что кто-то уже стоит Площади. Потому для меня было важно лично присутствовать на этих акциях. Это мой личный выбор, потому, что если каждый скажет «это не я», то никто и не придет.

Еще одна причина, по которой для меня важно было присутствовать на этой акции – солидарность. Мы не можем оставить лидеров протестов без поддержки, если мы не хотим, чтобы их просто пересажали по тюрьмам. Чем нас больше – тем более безопасны массовые акции. Поэтому моя совесть позвала меня на площадь, позвала быть рядом с моими товарищами. Когда власти видят, что нас много – они отступают.